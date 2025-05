Helmut Marko blijft positief: "Onze auto is geen kangoeroe meer!"

Max Verstappen start de Grand Prix van Monaco vandaag vanaf de tweede startrij. Helmut Marko had op meer gehoopt, maar hij is in ieder geval blij dat de auto van Red Bull zich niet langer gedraagt als een soort kangoeroe.

Verstappen en Red Bull begonnen met een goed gevoel aan de zaterdag in Monaco. Ze hadden het idee dat ze voor de pole position konden gaan vechten, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. Verstappen noteerde de vijfde tijd, maar schuift een plekje op door de gridstraf van Lewis Hamilton. Na afloop baalde de Nederlander, en hij stelde dat hij simpelweg te weinig grip had.

Verkeerde indruk

Ook Red Bull-adviseur Marko moest toegeven dat zijn voorspelling niet klopt. Bij Motorsport.com is hij duidelijk: "Jammer genoeg was mijn indruk verkeerd. Ik moet zeggen dat Norris fantastisch werk heeft geleverd door zo koel te blijven en de snelste ronde te rijden."

"In algemene zin hadden we niet de grip die we hadden verwacht. Het was duidelijk dat we deze tijden van de leiders helemaal nooit konden rijden."

Geen grip

Marko geeft ook toe dat zijn eerdere optimisme misschien een beetje te ver ging: "Na de derde vrije training waren we wat optimistischer, ja. Toen kwam de realiteit. Er was geen enkele manier waarop we deze tijden hadden kunnen rijden. Uiteindelijk ontbrak het gewoon weer aan grip en het tijdsverschil met de leiders was echt enorm."

Kangoeroe

Marko wil echter ook positief blijven. Vergeleken met vorig jaar ziet het er namelijk iets beter uit. De auto heeft een aantal updates gekregen, en Marko kan het dan ook niet laten om zijn verhaal af te sluiten met een grapje: "De auto springt nu in ieder geval niet meer rond als een kangoeroe!"

Verstappen start de race vanmiddag op de tweede startrij naast Oscar Piastri. Lando Norris en Charles Leclerc delen de eerste rij.