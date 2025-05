Lance Stroll op het matje geroepen na bizarre crash met Charles Leclerc

Lance Stroll en Charles Leclerc mogen bij de stewards gaan uitleggen wat er gebeurde tijdens de eerste vrije training in Monaco. Leclerc knalde daar vol op Stroll na een uitwijkmanoeuvre van de Canadese Aston Martin-coureur.

Het was een opvallend moment aan het begin van de eerste vrije training in Monaco. Leclerc werd gespot met een kapotte voorvleugel, maar het was geruime tijd onduidelijk wat er precies wat gebeurd. Uit de herhalingen bleek dat hij vol tegen de Aston Martin van Stroll was aangereden in de wereldberoemde hairpin. Beide coureurs konden de pits bereiken, en voor Stroll was het einde verhaal.

Harde klap

Uit de beelden bleek dat Leclerc bezig was met een snelle ronde, terwijl Stroll probeerde aan de kant te gaan voor het verkeer. Hij had echter geen idee waar Leclerc reed, en besloot uit te wijken naar de kant van de baan waar de Ferrari aankwam rijden. De knal was groot, en het was een wonder dat beide coureurs hun weg konden vervolgen. Er werd wel met een rode vlag gezwaaid, want Leclercs voorvleugel zorgde ervoor dat er overal op de baan troep lag.

Voor Leclerc liep het moment met een sisser af. Hij kreeg een nieuwe voorvleugel en kon daarna de training 'gewoon' afmaken. Hij klaagde steen en been over zijn auto, maar hij wist wel de snelste tijd van de training te noteren.

Problemen voor Stroll

Bij het team van Aston Martin stonden ze op dat moment al geruime tijd te sleutelen. De monteurs van de renstal uit Silverstone hadden de grootste moeite met het verwijderen van de achtervleugel, waarna er nog meer schade aan de wagen werd gevonden. Aston Martin moest aan de bak, want de versnellingsbak was beschadigd geraakt bij het incident. Ze moesten dus de bak vervangen, en Stroll mag nu met de stewards gaan praten over het opmerkelijke moment.