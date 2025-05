Max Verstappen wil niet te vroeg juichen en denkt niet aan zege in Monaco

Max Verstappen rijdt dit weekend een soort halve thuisrace in Monaco. In de straten van zijn woonplaats gaat hij op jacht naar de zege. De beelden van zijn zege van afgelopen weekend heeft hij na de race met een grote glimlach teruggekeken.

Verstappen schreef afgelopen weekend op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. Hij haalde Oscar Piastri in met een prachtige inhaalactie in de eerste bocht. Daarna reed hij vrij simpel weg bij zijn tegenstanders. Het was een mooie dag voor de Red Bull-coureur die op deze manier zijn titelkansen in leven hield.

Kansen in Monaco

De vraag is of hij nu weer kan schitteren in Monaco. Bij De Telegraaf legt hij het uit: "We weten dat dit circuit, met langzame bochten en veel hobbels en kerbstones niet ideaal voor ons is. Afgelopen weekend waren we misschien wat beter dan verwacht en McLaren wat minder. Die vrijdag was onze achterstand nog groot, dus we hebben een grote stap gezet en alles voelde beter aan. Maar het oververhitten van de banden was nog steeds aanwezig."

Niet te vroeg juichen

Verstappen weigert te vroeg te juichen: "Het was één race en we hebben daarvoor genoeg moeilijke races gehad. Als je het gemiddelde van de laatste twee Grands Prix in Miami en Imola pakt, zitten we er echt nog niet bij. De updates hebben vorige week hun werk gedaan."

"Maar ik denk dat het qua rondetijd niet eens zoveel uitmaakte. We hebben vooral in dat weekend een grote stap gezet met de afstelling van de auto."

Genoten in Imola

In Imola had hij wel genoten. Vooral zijn inhaalactie op Piastri kon Verstappen wel bekoren: "Die heb ik in de avond nog wel even teruggekeken toen ik thuis was. Oscar was logischerwijs vooral met George bezig, omdat die op dat moment eigenlijk tweede lag."

"Vervolgens had ik het momentum in de bocht. Ja, ik moest wel even lachen. Thuis achter de televisie niet meer, maar wel op het moment dat ik in bocht drie zat!"