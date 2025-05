George Russell vreest dat de Formule 1 gaat instorten

George Russell is niet alleen Mercedes-coureur, hij is ook voorzitter van coureursvakbond GPDA. Vanuit die rol kijkt hij kritisch naar de sport, en hij komt nu met een felle waarschuwing. Hij wil dat er goed wordt nagedacht over wat er gaat gebeuren als alles instort.

De Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Terwijl die groei doorzette, speelde er in de sport allerlei bijzondere zaken. Begin dit jaar ergerden de coureurs zich dood aan autosportfederatie FIA, toen er strengere regels omtrent het taalgebruik werden aangekondigd. Deze regels werden vorige week afgezwakt, maar dat neemt niet weg dat de coureurs zich ergerden aan de autosportfederatie.

Positieve stroom

Volgens Russell is de lijn tussen succes en problemen heel erg dun. In een interview met The Independent is hij dan ook duidelijk: "Toen ik deze rol bij de GPDA op me nam, kon niemand deze recente storm aan gebeurtenissen zien aankomen."

"De Formule 1 zit op dit moment in een zeer positieve stroom, maar er is niet veel voor nodig om het allemaal in te laten storten. De Formule 1 en Liberty Media hebben echt geweldig werk geleverd met zaken zoals de Grand Prix in Las Vegas, Netflix en de aanstaande F1-film."

Kritiek voor de FIA

Waar de Formule 1 het goed doet volgens Russell, gaat het volgens hem wel eens fout aan de andere kant. Met een kritische blik gaat hij verder met zijn verhaal: "Alles is enorm turbulent bij die andere partij, de FIA. En die hebben zo enorm veel macht in deze sport. Als dat allemaal instort, dan kan het hele gedoe zomaar ineens instorten."

De meeste frustratie over de FIA werd in de afgelopen maanden veroorzaakt door president Mohammed Ben Sulayem. Met zijn uitspraken, acties en vreemde regelwijzigingen stond hij regelmatig in de spotlights. Hij hoopt eind dit jaar op een herverkiezing, maar zijn tegenstanders zoeken naar een alternatief. Carlos Sainz senior heeft al interesse getoond in de rol van FIA-president.