McLaren maakt zich zorgen over concurrentie in Monaco

Het team van McLaren gaat aankomend weekend in Monaco op jacht naar de volgende zege. De Britse renstal rekent zich echter nog niet rijk, want ze weten dat de concurrentie sterk kan zijn. Andrea Stella stelt zelfs hij een paar grote verrassingen niet uitsluit.

McLaren voert nog altijd beide kampioenschappen aan. In Imola werden ze verslagen door Max Verstappen, maar de Nederlandse Red Bull-coureur ziet zichzelf niet als de favoriet voor de race in Monaco. Veel mensen kijken naar McLaren, het team dat een zeer sterke start van het seizoen achter de rug heeft. Bij de Britse renstal blijven ze echter voorzichtig.

Iconische locatie

Teambaas Andrea Stella blijft heel erg kalm. De Italiaan heeft vooral veel zin in het weekend, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Na een sterke start van de triple header in Imola, gaan we nu naar Monaco voor één van de meest iconische stratencircuits van de kalender."

In Monaco zal er veel afhangen van de kwalificatie. Aangezien inhalen haast onmogelijk is, is een goede startpositie van belang. Daarnaast heeft men voor dit jaar een aantal regels aangepast voor het weekend in Monaco. Alle coureurs zijn namelijk verplicht om minimaal twee pitstops te maken.

Kijken naar de concurrentie

Stella denkt dan ook dat het een zeer spannend gaat worden, waar heel erg veel kan gaan gebeuren. De Italiaan maakt zich een klein beetje zorgen: "We verwachten dat de concurrentie dichterbij zal komen dan ooit, met mogelijk zelfs een paar verrassingen, aangezien de specifieke kenmerken van het circuit van Monaco je kunnen belonen."

"Wij blijven nu gewoon gefocust op onszelf en we richten onze aandacht op de volgende race van de triple header."

McLaren verdedigt dit weekend hun voorsprong in beide kampioenschappen. In het wereldkampioenschap bezitten Oscar Piastri en Lando Norris de eerste en de tweede plaats, al is de achterstand van Max Verstappen niet zo groot meer.