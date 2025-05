Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Monaco

Het Formule 1-geweld gaat aankomend weekend vrolijk verder met de Grand Prix van Monaco. De historische race vormt een parel op de Formule 1-kalender, en voor veel coureurs is het een thuisrace. Ze hoeven niet vroeg hun bed uit.

De Grand Prix in de straten van Monaco vormt de tweede race van de huidige triple header. Afgelopen weekend werd er gereden op het iconische circuit van Imola, en over anderhalve week staat de Spaanse Grand Prix op de planning. Deze week staat alles in het teken van de race in Monaco, en daar wordt gewoon gewerkt met het gebruikelijke Europese schema.

Jarenlang had Monaco de bijzondere traditie om op donderdag de eerste twee vrije trainingen af te werken. Van deze traditie is een paar jaar geleden afscheid genomen, waardoor de eerste training ook hier op vrijdag wordt verreden. De tijden zijn vergelijkbaar met het weekend in Imola, wat betekent dat de kwalificatie begint om 16:00. De Grand Prix wordt aankomende zondag afgetrapt om 15:00.

Voor veel coureurs wordt het een ritje door een bekende omgeving. De meeste van hen wonen in Monaco, en ze hoeven dan ook niet in het vliegtuig te stappen om naar de baan te gaan. Een ritje op de fiets zal voor veel van hen genoeg zijn.

Starttijden Monaco (Nederlandse tijd):

Vrijdag 23 mei:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 24 mei:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 25 mei:

Grand Prix van Monaco: 15:00

Waar is de Grand Prix van Monaco te zien?

De Formule 1 is in Nederland te zien bij streamingdienst Viaplay. Bij de betaalzender zijn er uitgebreide voor- en nabeschouwingen te zien. Men kan ook kiezen voor F1 TV Pro, de dienst van de Formule 1. Ook hier moet men voor betalen, maar dan zijn wel alle sessies te zien. De Duitse zender RTL zendt alleen de kwalificatie uit op het open net.