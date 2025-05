Brown flabbergasted: "Wauw, dit seizoen is nog lang niet klaar..."

McLaren kwam als grote favoriet naar Imola en op zaterdag werd dat bevestigd. De papaya's startten de zondag op P1 en P4 en hadden grote kans om te winnen. Polesitter Oscar Piastri moest echter in bocht een al zijn meerdere kennen in Max Verstappen, waardoor de McLarens allebei niet bovenaan het podium kwamen te staan.

McLaren-CEO Zak Brown is buiten het feit dat ze niet gewonnen hebben erg trots op zijn team. McLaren wist wel alsnog met twee coureurs op het podium te staan, maar niet op de middelste trede.

'Goede actie'

De actie van Max Verstappen op Oscar Piastri in de eerste bocht van de eerste ronden was volgens Brown goed: "Het was een geweldige actie. We konden ze vandaag niet verslaan. Ze waren, ze waren snel. Nog een lang seizoen te gaan, en ik denk dat het laat zien dat dit seizoen nog lang niet voorbij is. Ja. Ja. Het lijkt erop dat ze een beetje meer tempo hebben."

Brown is onder de indruk van de snelheid van Red Bull en met name van Max Verstappen: "Ik bedoel, Max was zeker erg sterk van het begin tot het einde. Ja. Ik denk dat hij de hele race sneller was dan wij. Ik bedoel, we zaten ongeveer op dezelfde rondetijd, maar hij controleerde het heel goed", aldus Brown. "Dus ik denk niet dat we vandaag iets voor hem hadden."

'Laat ze racen'

Volgens Brown maakte McLaren de juiste keuze door de coureurs tegen elkaar te laten racen. Piastri had oudere banden dan Lando Norris, dus wist Norris zijn Australische teamgenoot voorbij te gaan. Het seizoen is volgens de McLaren-CEO nog wel een 'lange weg' te gaan.

McLaren staat na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna bovenaan het constructeurskampioenschap. De Papaya's staan met 279 punten, maar liefst 147 punten boven de nummer twee Mercedes.