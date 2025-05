Viaplay probeert F1-fans te lokken met speciale actie

Streamingdienst Viaplay doet er alles aan om de Formule 1-fans aan zich te binden. Ze zenden de Grand Prix van Emilia-Romagna gratis uit, en ze kondigen een reusachtige korting aan. Hiermee hopen ze meer mensen aan zich te binden.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Het heeft nog geen grote successen opgeleverd, en ze ontvingen veel kritiek van fans. Voor dit jaar hebben ze een aantal veranderingen doorgevoerd, waaronder nieuwe abonnementsvormen en twee nieuwe televisiezenders. Sinds deze week is de gratis zender Viaplay TV bij elke grote provider te zien, en daarom hebben ze ervoor gekozen om de Grand Prix van Emilia-Romagna gratis uit te zenden.

Kortingsactie

Viaplay komt tegelijkertijd ook met een opvallende kortingsactie. Nieuwe klanten kunnen tot 1 juni een goedkoper abonnement afsluiten voor de eerste twaalf maanden. Het gaat om een kortingsactie voor het zogenaamde basisabonnement. Normaal gesproken kost een maandabonnement hier 19,99 euro en een jaarabonnement 17,99 euro per maand. Met de nieuwe kortingsactie van Viaplay betaalt men tijdens de eerste twaalf maanden 14,99 euro. Op jaarbasis bespaart men daar dus ongeveer zestig euro mee.

Geen vreemde zet

Het is een opvallende actie van Viaplay, maar het is niet de eerste keer dat ze zoiets doen. Normaal gesproken gebeurt dit als de seizoenen van de sporten die ze uitzenden ten einde komen. Hiermee willen ze kijkers die normaal gesproken afhaken vanwege de afwezigheid van hun favoriete sport behouden.

Flinke concurrentie

Of het goed gaat uitpakken, is nog niet duidelijk. Viaplay heeft immers flinke concurrentie op het gebied van de Formule 1. In Nederland kan men immers ook kijken naar F1 TV, waar er kan worden gekozen voor meer soorten commentaar. Daarnaast zendt ook de Duitse zender RTL aankomend weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna uit. Deze zender is voor veel Nederlanders gratis te zien.