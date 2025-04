Ondanks een tegenvallende seizoenstart blijft Liam Lawson standvastig. De Nieuw-Zeelander heeft al vele uitdagingen en tegenslagen gehad, maar de degradatie van Red Bull naar Racing Bulls heeft geen deuk in zijn zelfvertrouwen opgeleverd.

Na dramatische prestaties werd Lawson, die Pérez verving bij het team van Red Bull, teruggezet naar Racing Bulls na slechts twee races. De Kiwi leverde twee keer een Q1-exit op, geen punten en een grote achterstand op Verstappen. Met weinig tijd en kilometers die hem ervan weerhielden om zijn potentieel te laten zien, was het een zware inwijding voor de Kiwi met een RB21 die zelfs Verstappen met moeite onder de knie heeft gekregen.

'Resultaten liggen niet aan zelfvertrouwen'

Toch heeft Lawson duidelijk gemaakt dat de resultaten zijn geloof in zijn eigen kunnen niet hebben aangetast: "Eerlijk gezegd is er op het gebied van zelfvertrouwen niets veranderd sinds het begin van het jaar", zei Lawson voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië van dit weekend, zijn derde race met RB. "Ik heb niet genoeg tijd besteed om na te denken over die twee races en te zeggen: 'Oh mijn god, ik heb echt moeite gehad in deze auto, ik ben mijn capaciteiten kwijt'."

"Zo was het niet echt. Ik heb twee races gereden die twee erg rommelige weekenden waren door een heleboel factoren, maar ik denk dat het vertrouwen niet echt veranderd is." Sinds de Kiwi terug is bij RB is hij nog steeds niet sterk. Met een 17e en 16e finish in Japan en Bahrein weet Lawson nog niemand echt te imponeren.

Lawson schrijft zijn tegenvallende resultaten niet toe aan zijn zelfvertrouwen, maar aan het aanpassen van de auto: "Het is gewoon weer wennen aan een nieuwe auto en aan het team en proberen om dat allemaal zo snel mogelijk te doen," zei hij. "Ik denk dat daar de focus ligt. Wat vertrouwen betreft voel ik me, eerlijk gezegd, zoals ik me altijd heb gevoeld."

Banden en simulator

Het weer van de afgelopen twee races is natuurlijk ook niet helemaal 'normaal'. Het koude Japan en de hitte in Bahrein zorgden voor een nog grotere leercurve voor Liam Lawson. "Om eerlijk te zijn voelt het als een beetje een lastig jaar met banden, met set-up," zei hij. "Ik denk dat we tijdens de warm-up heel verschillende omstandigheden hebben gehad."

"We gingen van een heel koud Japan naar een heel warm Bahrein en als je dan probeert om de band op de perfecte manier op te bouwen, dan is dat iets heel unieks om aan te werken en dat kun je niet echt simuleren in een simulator."