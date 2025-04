Ik denk soms met weemoed terug aan de charismatische kleine opdonder die de Formule 1-wereld meer dan 30 jaar in de tang had. Bernie was een pionier van de autosport. Iemand met eigen wetten en eigen regels. Iemand die aan elke liter olie en banden een dollar verdiende. Kortom, Bernie was toch wel een beetje de PIMP van de Formule 1-wereld. Iedereen liet zich door hem gebruiken en betaalde er astronomische bedragen voor.

Bernie heeft de Formule 1 groot gemaakt en er een exclusief product van gemaakt. “Formule 1 is geen entertainment”, is een van de quotes die hij gebruikte om zijn product op een exclusieve manier in de markt te zetten. Ecclestone was ook de man die altijd geopteerd heeft om ongeveer 18 à 19 Grands Prix per jaar te laten rijden. Hedendaags zijn we dat aantal al ruimschoots voorbij. “Eens in de twee weken een race”. Bernie wilde koste wat kost de Formule 1 als sport houden.

Tweedehandsautoverkoper

Bernie maakte deals waar niet alleen hij beter van werd. Elk team dat de door hem ingevoerde ‘Concorde Agreement’ had getekend ging er met miljoenen vandoor. Natuurlijk was Bernie een man die controversieel was. Een man die zijn zakken helemaal gevuld heeft. Maar vergeet niet dat Bernie eigenlijk gewoon een tweedehands autoverkoper was. Maar wel een hele goede. Zijn citaat tegenover Martin Brundle tijdens Brundle’s bezoek aan zijn huis in Brazilië is voor mij zijn beste citaat: “Ik ben een tweedehands autoverkoper, net zoals jij, alleen ik was veel beter. Daarom sta jij hier met een microfoon en woon ik in dit huis.” In één zin kon Bernie aangeven hoe de vork daadwerkelijk in de steel zat.

Dom geneuzel

Hedendaags is de Formule 1 al lang geen exclusief product meer. Formule 1 is niet meer te zien op het open net en alle races zijn verdwenen achter de decoder. Formule 1 kost de gemiddelde kijker 20 euro per maand. Hiervoor krijg je dom geneuzel met Amber Brantsen, irritante reclame tijdens de race en een stel Scandinavische pit-reporters die er niks van kunnen. Hier kan Bernie niks aan doen, maar onder hem was het product wel exclusief. Oke, hij heeft er natuurlijk mede voor gezorgd dat de Formule 1 achter de decoder kwam om er zelf zijn zakken mee te vullen, maar ik denk persoonlijk dat hij dat niet op deze manier had gewenst.

Pretflix

Formule 1 is helemaal opgegaan in de Veramerikanisering van de markt. Wat is het toch geweldig om de afleveringen van ‘Drive to Survive’ op Pretflix te kunnen bekijken. “Wat is die Steiner toch een geweldige teambaas”. Dit soort domme reacties ga je krijgen als de exclusiviteit van de sport in het putje gegooid is. Alle hoofdrolspelers van de eerste seizoenen van ‘Drive to Survive’ hebben inmiddels het toneel verlaten. Waar is Cyril?, waar is Steiner?, waar is Grosjean? Zou Bernie ook naar deze serie hebben gekeken? Zou hij überhaupt weten wat het is? Natuurlijk weet hij dat en hij lacht zich helemaal een kriek om dit amateurtoneel. Het amateurtoneel wat door hem uitgevonden is, maar wel het toneel dat voor miljoenen mensen in zijn eigen theater tot uitvoering kwam…. Exclusief wel te verstaan.