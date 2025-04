Sinds 1993 is er niet meer in Zuid-Afrika gereden in de Formule 1. Het land plant echter weer wel een nieuwe Grand Prix en al meerdere locaties zijn benoemd. Kaapstad is echter wel de grootste bieder en gaat waarschijnlijk de Grand Prix van Zuid-Afrika organiseren.

In 1993 werd er voor het laatst gereden op het Kyalami Grand Prix Circuit. Op het circuit waren de laatste twee races weinig inhaalmogelijkheden en dus verdween het in combinatie met andere redenen van de kalender. De komende weken zal Zuid-Afrika bekendmaken waar de nieuwe Grand Prix gehouden zal worden.

Meerdere locaties mogelijk

De regering van Zuid-Afrika heeft een bid geopend, en meerdere partijen hebben interesse getoond. Kyalami kan een terugkeer maken, maar bij Johannesburg is er ook een circuit dat relatief nieuw is en kans maakt om daar de Formule 1 te organiseren. Ook in Kaapstad wordt er serieus een poging gewaagd om het circus naar de stad te brengen.

Kaapstad zou de enige echt grote uitdager zijn van Kyalami om op de kalender te komen. De organisatie achter Kyalami heeft al vaker interesse getoond in een comeback, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Eind april bepaalt de organisatie van Zuid-Afrika welk circuit op de kalender komt.

Concurrenten

De organisatie van Cape Town GP is onder andere in gesprek geweest met Motorsport.com en meldt dit: "Het laatste ontwerp, ontworpen door Tilke, heeft alles", begint Cape Town GP CEO Igshaan Amlay. "Het is gedeeltelijk aan het water en het gebruikt faciliteiten die ook gebruikt zijn voor het wereldkampioenschap voetbal. We voldoen aan alle voorwaarden. Het vliegveld is vijftien tot twintig minuten rijden van het circuit, er is een topziekenhuis in de buurt en op loopafstand zijn er meer dan genoeg hotels. Wat ook meetelt, is dat we Robbeneiland, het water en de Tafelberg als achtergrond hebben. Kaapstad heeft als topbestemming voor de vakantie veel te bieden."

De CEO weet dat het niet alleen Kaapstad is die een plekje op de kalender wil hebben, maar ook Kyalami: "We moeten het daartegen opnemen en het heeft een rijke Formule 1-geschiedenis. Het wordt dus een stratencircuit tegen een gebouwd circuit. We zullen de afwachting afwachten", stelt hij. Wel ziet hij een belangrijk voordeel ten opzichte van de concurrent. "Wij kunnen hier met gemak 250.000 mensen onderbrengen. Dat zorgt ervoor dat het voor meer mensen bereikbaar is."