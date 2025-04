Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Japanse Grand Prix. Het leek erop dat het een nat weekend zou gaan worden in Suzuka, maar de buien lijken iets minder zwaar te zijn dan verwacht. Een regenrace is echter nog steeds niet uitgesloten.

Na de double header in Australië en China gaat de Formule 1 nu verder met de Japanse Grand Prix. De race op het circuit van Suzuka vormt de aftrap van een zeer drukke triple header. Het is dan ook belangrijk om te scoren, en daarvoor hebben de teams ideale omstandigheden nodig. Regen kan voor spektakel zorgen, maar ook voor stress bij de teams. De weerradars voorspelden een nat weekend in Japan, maar inmiddels ziet het er iets wisselvalliger uit voor de zondag.

Zonnige vrijdag

Op de vrijdag worden de eerste en de tweede vrije training verreden in Japan. Het lijkt erop dat de teams zich hier weinig zorgen hoeven te maken over neerslag. Eerdere weersvoorspellingen lieten zien dat het droog zou blijven, en dat is nog steeds het geval. Volgens de huidige weermodellen wordt het ongeveer zestien graden Celsius en schijnt het zonnetje de hele dag. Ook de wind lijkt geen rol van betekenis te gaan spelen.

Droge kwalificatie

De derde vrije training en de belangrijke kwalificatie worden op de zaterdag verreden. Eerder leek het erop dat er mogelijk een buitje kon vallen, maar de huidige weermodellen laten een iets ander beeld zien. Het wordt wederom ongeveer zestien graden Celsius, en er zullen veel wolkenvelden zijn. Het lijkt wel droog te blijven, en het is de verwachting dat een buitje pas na de kwalificatie kan vallen. De modellen voorspellen voor de kwalificatiedag ook geen problemen met de wind.

Natte race?

Op de zondag wordt de Grand Prix verreden in Japan. Volgens eerdere weersvoorspellingen zou het een natte dag worden, maar dat is bijgesteld. Dat betekent echter niet dat het droog blijft. Volgens de huidige voorspellingen wordt het ongeveer zeventien graden Celsius, maar trekken er wel buien over het circuit. Er zullen op de dag echter ook droge momenten zijn, en ook de zon kan zijn gezicht laten zien. Het wordt wisselvallig, en voor de teams zal het zeer belangrijk worden om de weerradar in de gaten te houden.