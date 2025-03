Deze Nederlander maakte Suzuka wereldberoemd

Suzuka, Zolder, Zandvoort, Hockenheimring. Iconische locaties waar de Formule 1 in heden en verleden talloze kilometers heeft afgelegd. Een Nederlander was de drijvende kracht in de realisatie en verbetering van deze circuits: Hans Hugenholtz. De naam suist nog steeds rond in Zandvoort. De derde bocht op het oeroude Hollandse circuit - de eerste 'kombocht' die linksaf gaat - is vernoemd naar deze 'race-architect' die lange tijd directeur was het circuit in de duinen.

Autosportfanaat

Johannes Bernardus Theodorus (Hans) Hugenholtz zag het levenslicht in 1914. Ondanks een studie rechten en baan als journalist, werd Hans het meest gelukkig van de autoracerij en deed zelfs aan nationale wedstrijden mee. In de tussentijd richtte Hugenholtz meerdere clubjes op die zich bezighield met autosportwedstrijden, maar was ook bezig met ontwerpen van circuits. Een van zijn projecten was een nationaal circuit creëren in het bos van Zeist eind jaren '40.

Het zaadje voor het ontwerpen van racebanen was dus al vroeg geplant. Hugenholtz had creatieve en innovatieve ideeën en dat verspreidde al snel buiten onze eigen landsgrenzen. In de jaren '60 tekende de Nederlander verschillende banen in alle uithoeken van de wereld, waaronder Suzuka, Zolder en het stadiongedeelte van de Hockenheimring. Suzuka wordt nog steeds gezien als één van de beste F1-circuits door coureurs en fans ooit vanwege het uitdagende en afwisselende karakter van het circuit. Wat extra uniek maakt is, dat het circuit in Japan een acht-vorm heeft, mede door het gebruik een viaduct. Hans kreeg door deze projecten naamsbekendheid en de loftrompet is nog steeds niet uitgeblazen over zijn creaties.

Directeur Zandvoort

Hugenholtz is vooral bekend vanwege zijn Suzuka, maar eigenlijk besteedde de Drentenaar de meeste tijd in Zandvoort als directeur van het gelijknamige circuit. Van 1949 tot en met 1974 stond hij aan het hoofd als eerste officiële directeur. In zijn periode als chef kwam de Formule 1 vele malen op bezoek in de duinen. Toch had Hans het liefst de eerste Nederlandse Grand Prix gehouden op zijn eigen ontworpen circuit in Zeist, dat uiteindelijk nooit werd gebouwd. Staatsbosbeheer en de gemeente zagen rokende motoren en grote horde fans vlakbij de natuur niet zitten. Toch was Hugenholtz blij met zijn 'droombaan' als circuitdirecteur.

Auto-ongeluk

In januari 1995 verongelukte Hugenholtz pal naast het circuit van Zandvoort. Zijn vrouw, die achter het stuur zat, overleed ter plekke. Hugenholtz raakte zwaar gewond, maar overleefde het. Enkele maanden later overleed hij alsnog aan zijn verwondingen. Hans werd 80 jaar oud, maar leeft nog steeds voort dankzij zijn eigen creativiteit.