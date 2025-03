In beeld: De Foto's van de sprint kwalificatie in China

De actie is begonnen in China. Op het Shanghai International Circuit kwamen de coureurs vandaag in actie tijdens de eerste vrije training en de sprint kwalificatie. Het leverde goede prestaties op van verrassende namen, en dat zorgde ook voor veel mooie plaatjes.

Op het zonnige circuit vlak bij de metropool Shanghai moesten de teams en coureurs vandaag direct aan de bak. Ze hadden slechts één training waarin ze zich konden voorbereiden op de belangrijke sessies die zouden volgen. Op een motorprobleem van Jack Doohan na verliep de eerste vrije training vlekkeloos. Het was voor iedereen een goede voorbereiding op de sprint kwalificatie die later die dag zou volgen.

Tegenvallers

Later op de Chinese middag volgde namelijk de sessie waarin zou worden bepaald wie waar zou starten in de sprintrace van zaterdagochtend. In deze sprint kwalificatie ging het snel, ook omdat er maar weinig tijd was, en een foutje daardoor fataal kon zijn. Liam Lawson ondervond dat aan levende lijve, en hij viel al af in het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie. De sessie zorgde voor veel actie, en dat betekende ook dat er veel mooie beelden werden geschoten door de fotografen naast het asfalt.

Indrukwekkende prestaties

Max Verstappen maakte wél veel indruk tijdens de sprint kwalificatie. De Nederlandse coureur noteerde de tweede tijd in de sprint kwalificatie, en dat zagen maar weinig mensen aankomen. Ook bij Verstappens werkgever Red Bull waren ze verbaasd, en dat maakte weinig uit. Ze waren net iets langzamer dan de Ferrari van Lewis Hamilton. In China beleefde hij zijn eerste succesje in dienst van Ferrari, en daar was hij zelf heel erg blij mee. Hij vloog zijn vader Anthony in de armen, en hij gaf aan dat hij in shock was. Morgen gaat hij op jacht naar zijn eerste sprintzege in dienst van Ferrari, en dat zal ongetwijfeld mooie plaatjes opleveren.