In beeld: de Foto's van de mediadag in China

Het tweede raceweekend van het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Vandaag meldden de coureurs zich voor het eerst in de paddock in Shanghai voor de Chinese Grand Prix. Het levert direct een aantal prachtige plaatjes op, check ze in het album hieronder.

Direct na het spektakel in Australië gaat het Formule 1-seizoen weer verder. Deze week staat de Chinese Grand Prix op het programma. De coureurs en andere hoofdrolspelers hebben zich vandaag voor het eerst verzameld in de paddock op het circuit nabij de stad Shanghai. Daar moesten ze zich melden voor de gebruikelijke persmomenten, en allerlei andere activiteiten voor sponsors en partners.

Verstappen & Norris

Max Verstappen hoefde zich in Shanghai niet te melden in de perszaal voor een persconferentie van de FIA. Iemand die zijn gezicht daar wel moest laten zien, was Lando Norris. De Britse McLaren-coureur won vorige week de Australische Grand Prix, en deed er nu alles aan om de voorsprong van zijn team te bagatelliseren. Norris werd gevolgd door de fotografen en werd dan ook op de gevoelige plaat vastgelegd toen hij zich meldde in de perszaal.

Drukke dagen

De Chinese Grand Prix is zeer populair onder de coureurs en de fans. De tribunes zaten hier vorig jaar propvol e er zal veel aandacht zijn voor de Chinese Ferrari-reservecoureur Guanyu Zhou. Daarnaast is de baan ook voorzien van een nieuwe laag asfalt, en dat werd tevens direct vastgelegd door de aanwezige fotografen. De coureurs hebben weinig tijd om te wennen aan deze nieuwe laag asfalt, want er staat dit weekend slechts één vrije training op het programma. Dit komt door het feit dat er dit weekend een sprintrace wordt verreden. Morgen wordt er direct een sprint kwalificatie verreden, en op de zaterdagochtend verzamelen de teams en coureurs zich op de grid voor de sprintrace.