Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Chinese Grand Prix. Op het circuit van Shanghai wordt er weer met het sprintformat gewerkt, maar de sessies zijn lastig gratis te volgen op televisie. Toch liggen er mogelijkheden om zonder te betalen naar de Grand Prix van China te kijken.

De Formule 1 is dit jaar in Nederland te zien bij Viaplay en F1 TV. Voor beide streamingdiensten moet er worden betaald, en dat is voor veel fans een stap te ver. Viaplay heeft voor dit jaar wel een aantal zenders voor de lineaire televisie gelanceerd, maar ook hier moet voor worden betaald. Dat betekent dus dat het zeer lastig is om gratis naar de Formule 1 te kunnen kijken in Nederland.

RTL Duitsland

Aankomend weekend wordt de Chinese Grand Prix verreden, en hier liggen kansen voor de fans. De Duitse zender RTL zendt dit weekend namelijk zowel de kwalificatie als de Grand Prix uit. RTL Deutschland is in Nederland onderdeel van het vaste zenderpakket van een aantal providers zoals KPN. Hierdoor biedt dit een optie om gratis naar de Formule 1 te kijken aankomend weekend.

VPN

Een andere mogelijkheid is het gebruikmaken van een VPN. Met dit trucje kan er legaal en gratis worden gekeken naar buitenlandse televisiezenders die de Formule 1 uitzenden. Zo wordt de koningsklasse van de autosport in Oostenrijk afwisselend uitgezonden op de gratis zenders ORF en Servus TV. Een andere optie is de Luxemburgse zender RTL, waar de sport ook gratis te zien is.

Belgische optie

De Formule 1 is ook gratis te zien op de Belgische televisie. De Waalse omroep Tipik heeft de uitzendrechten in handen, en via deze manier kan er ook naar de sessies van het Chinese raceweekend worden gekeken. Deze zender is in Nederland te vinden in de zenderpakketten van een aantal providers. Ook een VPN kan in dit geval een uitkomst bieden.

Ziggo Sport

Vorig jaar waren de samenvattingen van de races ook te zien bij Ziggo Sport en de NOS. Begin dit jaar werd echter duidelijk dat ze geen nieuwe deal hadden gesloten met Viaplay. Afgelopen week kwam daar echter verandering in, en sloot Ziggo Sport een deal met Viaplay. Hierdoor zijn er op deze sportzender ook fragmenten van de Formule 1 te zien in de uitzendingen rondom de autosport.