Kleine kans op regen tijdens F1-race in China

Het nieuwe Formule 1-seizoen ging afgelopen weekend van start met de Australische Grand Prix. In Melbourne kwam het met bakken uit de hemel, en dat zorgde voor een spannende race. De vraag is nu wat het weer aankomend weekend gaat doen in Shanghai.

Het Formule 1-seizoen kende een spectaculair openingsweekend. De regen zorgde voor een enorme chaos en het dwong de teams tot het nemen van doorslaggevende beslissingen. Ze kunnen niet bijkomen van dit natte weekend, want aankomend weekend gaat het seizoen weer door in China. Op het circuit van Shanghai wordt er direct een sprintrace verreden, en de teams houden de weerradars dan ook met veel aandacht in de gaten.

Weinig kans op regen

Regen tijdens een sprintweekend kan immers voor een nog grotere chaos zorgen. De teams en coureurs kunnen echter opgelucht adem halen, want het lijkt er niet op dat er een druppel regen gaat vallen. Sterker nog, het lijkt erop dat het zonnetje flink gaat schijnen. Op de vrijdag worden de eerste vrije training en de sprint kwalificatie verreden, en dan hoeven de coureurs zich nergens zorgen over te maken. Het lijkt erop dat het ongeveer 24 graden Celsius wordt, en een bui is zo goed als uitgesloten.

Warmer dan vrijdag

Op de zaterdag worden de sprintrace en de gewone kwalificatie afgewerkt. Het lijkt erop dat de weergoden ook op deze dag geen rol van betekenis zullen gaan spelen. Het wordt zelfs iets warmer dan op de vrijdag, want de weermodellen voorspellen momenteel een zonnetje en een temperatuur van 26 graden Celsius. Het zijn voor de teams en coureurs ideale omstandigheden om te sprinten en te kwalificeren.

Kleine kans op regen

Op zondag wordt de Chinese Grand Prix verreden, en het lijkt erop dat het ook nu droog zal blijven. Volgens de huidige weermodellen bestaat er een kleine kans op neerslag en zullen er wel wat wolkjes te zien zijn. Een nieuwe regenrace lijkt dus vrijwel uitgesloten te zijn. De coureurs krijgen ook nu te maken met vrij hoge temperaturen, want het lijkt erop dat het kwik op gaat lopen naar 27 graden Celsius.