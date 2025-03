Zo laat komt Max Verstappen in actie in China

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van China. De race op het Shanghai International Circuit kan een groot spektakelstuk worden, en er wordt weer een sprintrace afgewerkt. De fans in Nederland zullen hun wekker weer vroeg moeten zetten.

Eén week na de spectaculaire seizoensopener in Australië gaat het seizoen weer verder in China. Vorig jaar keerde de Grand Prix in Shanghai weer terug, nadat het in de jaren daarvoor op de kalender ontbrak vanwege het coronavirus. Net als in Australië wordt het vroeg opstaan voor de Europese fans, want het tijdsverschil met Nederland is fors. Toch wordt het geen nachtwerk, want er wordt geracet in de Europese ochtend.

De Grand Prix van China gaat zondag om 08:00 Nederlandse tijd van start. Het wordt niet de eerste race van het weekend, want er wordt voor het eerst in 2025 een sprintrace verreden. Deze sprintrace wordt op zaterdagochtend verreden, nog voor de start van de kwalificatie. De sprintrace gaat om 04:00 Nederlandse tijd van start, en is daarmee direct de vroegste sessie van dit weekend. De kwalificatie wordt om zaterdag om 08:00 verreden. Eén dag eerder wordt de sprintkwalificatie afgetrapt om 08:30.

Starttijden China (Nederlandse tijd):

Vrijdag 21 maart:

Eerste vrije training: 04:30 - 05:30

Sprintkwalificatie: 08:30 - 09:14

Zaterdag 22 maart:

Sprintrace: 04:00 - 05:00

Kwalificatie: 08:00 - 09:00

Zondag 23 maart:

Grand Prix van China; 08:00

Waar is de Grand Prix van China te zien?

De Chinese Grand Prix wordt in Nederland uitgezonden bij streamingdienst Viaplay. Alles sessies zijn bij Viaplay live te volgen, inclusief een uitgebreide voor- en nabeschouwing. In Nederland kan er ook worden gekeken naar de sessies bij F1 TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Ook hier is er een uitgebreide voor- en nabeschouwing te zien. De samenvattingen van de races zijn dit jaar niet meer te zien bij de NOS, Ziggo Sport heeft een deal gesloten om toch beelden van de Formule 1 uit te zenden.