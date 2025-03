Vader Hamilton wilde 'fenomenale' Hadjar knuffelen: "Weet hoe zwaar het is"

Isack Hadjar beleefde afgelopen weekend in Australië een nachtmerrie. Al voor de start van de Grand Prix crashte hij. Huilend wandelde hij de paddock in, waar hij werd getroost door de vader van Lewis Hamilton. Anthony Hamilton stelt dat hij simpelweg veel medelijden had met Hadjar.

Hadjar maakte dit weekend zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. De Fransman mocht instappen bij Racing Bulls, en hij kende in Melbourne een drietal sterke trainingen en een goede kwalificatie. Voorafgaand de race kwam het met bakken uit de hemel, en het was belangrijk om voorzichtig te doen. Bij de start van de opwarmronde maakte Hadjar echter een klein foutje, waardoor hij spinde en uitviel.

Een knuffel geven

Hadjar was zeer emotioneel, en toen hij in de paddock arriveerde werd hij getroost door de vader van Lewis Hamilton. Anthony Hamilton vond dat hij dit moest doen, zo legde hij uit aan Canal+: "Toen ik zag wat er gebeurde met Isack, brak mijn hart en leefde ik met hem mee. Het was heel verdrietig om te zien, want ik weet hoe hard het is voor die jongens die al vanaf hun achtste dromen van de Formule 1. Er is heel veel druk als je op de grid staat voor je eerste race, en dit niet gebeurt. Dit is het slechtste gevoel in de wereld. Ik wilde hem gewoon knuffelen, ik voelde me een soort vader voor hem."

Fenomenale coureur

Even later legde Hamilton senior ook bij Sky Sports uit waarom hij besloot naar de paddock te lopen. Het was een daad van medemenselijkheid: "Ik wilde me verschrikkelijk voor hem, en ik dacht: 'ik ga naar hem toe en zeg tegen deze jongen dat hij zijn rug recht moet houden.' Ik zei dat hij terug zou gaan slaan. Ik denk dat hij een fenomenale coureur is, dat denk ik echt. Er komt zeker meer aan voor Isack dan dat we dit weekend hebben gezien."