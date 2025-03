Televisiezender Ziggo Sport heeft vandaag een belangrijke deal gesloten met Viaplay. Ze hebben namelijk afspraken gemaakt, waardoor er in de programma's van Ziggo Sport toch gebruik mag worden gemaakt van Formule 1-beelden. Dit leek in eerste instantie niet het geval te zijn.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. Ze namen de uitzendrechten over van Ziggo Sport, en de band tussen de twee zenders leek niet heel goed te zijn. Inmiddels lijken ze steeds beter met elkaar te gaan samenwerken. Zo werd vorige week bekendgemaakt dat Ziggo-commentator Olav Mol vanaf dit jaar in Nederland weer de radio-uitzendrechten van de Formule 1 heeft gekregen met Grand Prix Radio.

F1-beelden

Het leek erop dat Ziggo Sport dit jaar geen gebruik mocht maken van Formule 1-beelden in hun uitzendingen. Daar komt echter per direct verandering in. Ze hebben namelijk een overeenstemming bereikt met Viaplay, waardoor ze alsnog beelden van de F1-sessies mogen gebruiken in hun uitzendingen. Vanavond zijn de beelden voor het eerst te zien in het nieuwe programma Ziggo Sport Race Café De Stamtafel. In dit programma wordt er teruggeblikt op het afgelopen raceweekend. Ook in het reguliere Race Café mogen ze gebruikmaken van de beelden van de Formule 1.

Trots op samenwerking

Dat betekent dat het Race Café, dat dit jaar wordt gepresenteerd door Chris Zegers en Shelly Sterk, beter de Formule 1 kan bespreken. Ziggo Sport-directeur Marcel Beerthuizen is trots op deze nieuwe samenwerking, en hij reageerde in een persbericht: "We zijn blij met de nieuwe afspraken en het nieuwe partnership. Het Ziggo Sport Race Café staat met alle racecontent en topanalisten als een huis, maar dat we alsnog de Formule 1-beelden kunnen laten zien in onze uitzendingen, maakt het echt compleet."

Aandacht voor andere klassen

In het nieuwe programma dat vanavond wordt uitgezonden zijn de beelden voor het eerst te zien. Hier zal echter ook aandacht worden geschonken aan de MotoGP, de NASCAR, de IndyCar, het IMSA-kampioenschap, de Formule E, de DTM en de GT World Challenge. Ziggo Sport heeft de uitzendrechten voor deze klasse: "In De Stamtafel kijken we voortaan uitgebreid terug op ieder raceweekend. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor andere racesporten in ons portfolio."