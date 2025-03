In beeld: De foto's van de Australische GP

Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel van start gegaan met de Australische Grand Prix. Op het circuit van Albert Park in Melbourne ging de zege naar Lando Norris. Het was een spectaculair waterballet, en dat zorgde voor veel crashes en mooie plaatjes.

De verwachte regen had ervoor gezorgd dat al het rubber van de baan was gespoeld voorafgaand de race. Toen de Grand Prix van start ging regende het nog steeds, maar in de loop van de wedstrijd werd het steeds droger. Uiteindelijk kozen veel coureurs ervoor om naar de slicks te wisselen, maar dat was van korte duur. De regen kwam namelijk nog harder uit de lucht, en dat zorgde voor nieuwe chaos.

Het drama van McLaren

De strijd om de zege ging tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri en regerend wereldkampioen Max Verstappen. Het was een mooi duel, en dat leverde ook mooie beelden op. De regen speelde ook een grote rol bij de uitkomst van de Grand Prix. Toen de coureurs net naar de slicks waren gewisseld, begon het hard te regenen en schoten Norris en Piastri in dezelfde bocht van de baan. Norris kon zijn weg vervolgen, maar Piastri stond vast in het gras en had de grootste moeite om zijn wagen weer de baan op te krijgen.

Crashes en duels

Ze hoefden zich echter niet te schamen, want er waren veel meer coureurs die van de baan af schoten. De grote hoeveelheid crashes was opvallend. Isack Hadjar, Jack Doohan, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto en Liam Lawson vielen allemaal uit vanwege een crash. In de slotfase kreeg Norris het ook nog lastig toen hij zijn positie moest verdedigen ten opzichte van de jagende Max Verstappen. De Nederlander probeerde Norris tot een fout te dwingen, maar de McLaren-coureur bleef gewoon op de baan. Het leverde hem de zege én de leiding in het wereldkampioenschap op.