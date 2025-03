In beeld: de Foto's van de vrije trainingen in Australië

Het nieuwe Formule 1-seizoen is officieel afgetrapt. In Melbourne ging het Australische Grand Prix-weekend van start met de eerste twee vrije trainingen. Er gebeurde veel in de eerste sessies, en dat leverde ook een grote hoeveelheid aan mooie plaatjes op.

Terwijl heel Nederland nog lag te slapen, kwamen de coureurs de baan op voor de eerste vrije training. Iedereen die was opgestaan voor deze sessie werd direct getrakteerd op een spektakel. Er waren twee rode vlaggen, één crash, meerdere uitstapjes naast de baan en een aantal verrassend sterk presterende coureurs. Max Verstappen kwam nog niet heel goed uit de verf, maar er volgde nog een training.

Veel spektakel en rode vlaggen

Later op de dag werd in Melbourne de tweede vrije training verreden. In het Australische zonnetje kwamen de coureurs naar buiten voor nog een belangrijk uurtje. In deze sessie waren er geen rode vlaggen, maar het was ook niet saai. Er gebeurde weer genoeg, en voor het eerst dit jaar werden er ook longruns verreden. Verstappen wist wederom geen snelle tijd te rijden, en bovenaan de tijdenlijst waren vooral de Ferrari's en de McLarens te vinden.

Prachtige sfeer, prachtige foto's

De race in Melbourne is enorm populair onder de fans, de teams en de coureurs. De sfeer rondom het circuit van Albert Park is altijd goed, en de coureurs worden hartelijk ontvangen door de fans. Deze komen massaal op de Formule 1 af, en ze zorgen voor een soort festivalsfeer. Het evenement levert ook altijd veel mooie plaatjes op, en dat was tijdens de eerste twee vrije trainingen niet anders. De combinatie van het mooie weer, de nieuwe auto's, de aanwezige fans en de mooie omgeving zorgde ervoor dat de plaatjes weer prachtig waren. Later dit weekend gaat het waarschijnlijk regenen, wat voor een spectaculaire Grand Prix op de zondag kan gaan zorgen.