Regen en onweer bedreigen F1-race in Melbourne

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat dit weekend van start in het Australische Melbourne. Op het circuit van Albert Park gaan de coureurs op jacht naar de eerste successen van het nieuwe seizoen. Het lijkt er inmiddels op dat de zondag zeer spectaculair gaat worden, want naast regen staat er nu ook onweer op het programma.

De weersvoorspellingen worden door de teams al geruime tijd in de gaten gehouden. Vorige week leek het er nog op dat er op zondag een buitje ging vallen, maar inmiddels lijkt het erop dat het gaat om echte buien. Een regenrace ligt dan ook in de lijn der verwachtingen, al kan er vanzelfsprekend nog van alles gebeuren. Het lijkt echter de enige slechte dag van dit raceweekend gaat worden.

Weinig problemen op de vrijdag

Op vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden. Het lijkt er niet op dat er dan een buitje gaat vallen op het circuit van Albert Park. Volgens de huidige weermodellen lijkt het er namelijk niet op dat het gaat regenen. Sterker nog, het zonnetje zal waarschijnlijk lekker gaan schijnen. Het wordt stralend weer, en de zon zal niet worden gestoord door een hinderlijk wolkje. Het wordt ongeveer 25 graden Celsius, en bezoekers moeten zich goed insmeren.

Zonnige zaterdag

Ook op de zaterdag gaat de zon schijnen, en dat kan invloed hebben op de prestaties van de coureurs. Op deze dag worden de derde vrije training en de zeer belangrijke kwalificatie verreden. De zon zal nu feller gaan schijnen dan op de vrijdag, en het wordt ook veel warmer dan een dag eerder. Het wordt dan ongeveer 31 graden Celsius, en het is de verwachting dat de baan nog warmer zal zijn. Dit kan invloed hebben op de prestaties van de auto's, en ze moeten dus goed opletten.

Regen en onweer op zondag

De zondag is de racedag, en het is de dag waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt. Het is ook de dag waar veel mensen veel van verwachten, want de weersvoorspellingen laten al geruime tijd regen zien. Inmiddels lijkt het erop dat het niet alleen om regen gaat, maar ook om onweersbuien. Daarnaast lijkt het er nu op dat het ook flink gaat waaien, en dat kan ook invloed hebben op de prestaties van de coureurs. Het is lastig te voorspellen hoe laat het precies gaat regenen, maar het lijkt erop dat het circuit nat zal zijn.