GP van Las Vegas voert opvallende wijziging door voor fans

De Grand Prix van Las Vegas staat dit jaar voor de derde keer op de Formule 1-kalender. De race was in de afgelopen twee jaar een groot circus, maar de fans waren kritisch. Voor dit jaar zijn er dan ook nieuwe, goedkopere tickets geïntroduceerd.

In 2023 keerde de Grand Prix van Las Vegas terug in de Formule 1. De organisatie had een stratencircuit gebouwd dat dwars door het centrum van de gokstad leidde. Het leverde mooie plaatjes, maar ook veel gedoe op. Tot overmaat van ramp waren er ook allerlei problemen, en was de fanbeleving niet optimaal. Ook vorig jaar ging niet alles helemaal naar wens, en daar heeft de organisatie van geleerd.

Goedkopere tickets

De organisatie van de Grand Prix van Las Vegas is vandaag dan ook met groot nieuws naar buiten gekomen. Ze hebben een aantal veranderingen doorgevoerd, waaronder de introductie van goedkopere tickets. Voor de race van 2025 zijn tickets voor een enkele dag slechts vijftig dollar, terwijl de prijzen voor de tickets voor het hele weekend beginnen bij 400 dollar.

Speciale acties

De organisatie van de race in de gokstad heeft ook een aantal speciale acties in het leven geroepen. Klanten van racesponsor American Express kunnen 48 uur voor de start van de kaartverkoop op 2 april al een ticket voor drie dagen bestellen in de presale. Voor Europese fans met interesse in de race, wordt het dus op deze manier lastig om er voordeel uit te halen.

De band met de lokale bevolking was ook niet altijd even goed, maar daar heeft de organisatie ook iets op bedacht. Ze gaan namen voorrang geven aan inwoners van de staat Nevada bij de verkoop van de tickets. Ze kunnen via Ticketmaster met een speciale deal aan kaartjes komen voor het evenement.

Vervroegde start

De Grand Prix van Las Vegas wordt dit jaar weer eind november verreden. Om 05:00 op zondag 23 november Nederlandse tijd zullen de lichte doven boven het Las Vegas Strip Circuit. De starttijd is naar voren gehaald, in de voorgaande jaren werd er immers zeer laat op de avond in Las Vegas geracet. Het bleek een verkeerde gok te zijn, en daarom is dat nu aangepast.