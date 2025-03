Viaplay shockeert met opvallende samenwerking Olav Mol

Viaplay heeft een opvallende deal gesloten met het radiostation Grand Prix Radio van Olav Mol. Dit zorgt ervoor dat het station in Nederland weer de radiorechten van de Formule 1 in handen heeft. Het commentaar zal hier worden verzorgd door Mol en Jack Plooij.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze namen de uitzendrechten over van Ziggo Sport, en ze kozen niet langer voor het commentaar van Mol en Plooij. De twee bleven werken voor Ziggo Sport, en verzorgden zelf het commentaar bij Grand Prix Radio. Viaplay stak daar echter een stokje voor, door de radio-uitzendrechten over te nemen. Hierdoor konden mensen die naar Mol en Plooij wilden luisteren, dit alleen via een VPN doen.

Meer mogelijkheden

Daar is nu een einde aangekomen. Na bijna twee jaar keert Grand Prix Radio terug op de Nederlandse markt. Ze hebben een deal gesloten met Viaplay, waardoor het commentaar van Mol en Plooij terugkeert in Nederland. In een persbericht spreekt Viaplay-CEO William Linders zich verheugd uit: "Bij Viaplay draait alles om het leveren van topkwaliteit aan sportcontent en het verdienen van de fan op de best mogelijke manier. Door onze krachten te bundelen met Grand Prix Radio, bieden we fans nu de mogelijkheid om de Formule 1 ook te beluisteren."

Weg met Belgische constructie

Grand Prix Radio mag het radiocommentaar in Nederland nu dus weer gaan uitzenden. Daar zijn Mol en Alexander Stevens van Grand Prix Radio heel erg blij mee, zo wordt gesteld in het persbericht: "We zijn enorm trots dat we na twee jaar met een Belgische constructie weer terugkeren op de Nederlandse markt. De Formule 1 en Grand Prix Radio horen bij elkaar. Dankzij Viaplay kunnen we de fans weer geven waar ze al die tijd om hebben gevraagd. Of je nu onderweg bent, thuis op de bank zit of op het circuit staat: Grand Prix Radio is er altijd en overal."

Lange loopbaan

Mol is al sinds begin jaren '90 de stem van de Formule 1 in Nederland. In 1991 verzorgde hij voor het eerst commentaar bij de Formule 1 bij de NOS. Hij verhuisde daarna mee naar RTL waar hij uitgroeide tot het gezicht en de stem van de Formule 1 in Nederland. Hij verhuisde daarna nog een keertje mee naar SBS6, en toen de uitzendrechten daarna terugkeerde naar RTL, zette hij weer de stap.

In 2013 verhuisde de uitzendrechten naar Sport1, waar Mol een andere rol kreeg. Na onenigheid stopte Mol bij Sport1, maar uiteindelijk keerde hij terug. Met de opkomst van Max Verstappen werd hij nóg bekender, en toen de zender werd omgedoopt tot Ziggo Sport groeide de populariteit. Eind 2021 verloor Ziggo de F1-rechten aan Viaplay, waardoor Mol op televisie stopte als commentator. Sinds 2022 geeft hij live commentaar via Grand Prix Radio.