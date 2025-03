F1 TV bevestigt grote veranderingen

Het was niemand een geheim, maar de Formule 1 heeft het nieuws nu officieel bevestigd. Vanaf dit jaar komt er een nieuwe abonnementsvorm beschikbaar op F1 TV. Het gaat om het F1 TV Premium-abonnement, wat de gebruiker meer kansen biedt om van de sessies te genieten.

F1 TV wordt in Nederland gezien als hét alternatief voor Viaplay. De streamingdienst van de Formule 1 biedt de fans veel verschillende mogelijkheden. Met een F1 TV Pro-abonnement kunnen fans alle sessies live kijken, en kunnen ze uit verschillende talen kiezen voor het commentaar. Verder biedt F1 TV een aantal documentaires aan, en bestaat er de mogelijkheid om veel races uit de geschiedenis van de sport terug te kijken.

Veel nieuwe functies

Nu komt er een nieuw abonnement bij. Het was al geen geheim dat F1 TV Premium zou worden geïntroduceerd, want het werd vorige week al bevestigd door F1-CEO Stefano Domenicali. F1 TV heeft nu bevestigd dat ze met dit abonnement komen, en dat het veel nieuwe mogelijkheden biedt. Fans kunnen met F1 TV Premium de races in 4K Ultra HD/HDR kijken. Daarnaast krijgen ze ook de kans om gebruik te maken van de nieuwe multiview-functie.

Beschikbaarheid en F1 TV-gezichten

Bij de lancering van het F1 TV Premium-abonnement kan men dit gebruiken in de Chrome webbrowser, op Apple iOS, Apple TV en bij Roku. De Multiview-tool zal beschikbaar zijn bij Apple iOS en de webbrowser van Chrome. Volgens de Formule 1 is de introductie van F1 TV Premium de grootste verandering in jaren. Het presentatieteam van F1 TV zal er door het vertrek van Will Buxton ook iets anders uit zien. De programma's zullen worden gepresenteerd door Laura Winter, James Hinchcliffe en Lawrence Barretto. Daarnaast zullen ook Alex Jacques, Jolyon Palmer, Ruth Buscombe Divey, Davide Valsecchi, Alex Brundle en Sam Collins weer deel uitmaken van het presentatieteam van F1 TV.

Beschikbaarheid in Nederland

F1 TV Premium is ook voor fans in Nederland beschikbaar. Op de homepagina van F1 TV is een grote gele knop te zien met de tekst 'upgrade'. Als een gebruiker hierop drukt, wordt hij of zij doorgestuurd naar een pagina om het abonnement aan te passen.

Een abonnement op F1 TV Premium is in Nederland niet goedkoop. Men kan kiezen voor een maandelijks of een jaarlijks abonnement. Per maand betaalt men in Nederland 17,99 euro voor dit abonnement, terwijl een jaarlijks abonnement 142,99 euro kost. Het is een flinke prijsverhoging ten opzichte van het goedkopere F1 TV Pro-abonnement.