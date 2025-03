Dutch GP komt met exclusieve deal voor trouwe fans

De Grand Prix van Nederland wordt nog twee keer verreden. Volgend jaar staat de laatste editie op het programma, en de organisatie komt nu met een speciale actie. Fans die een kaartje kopen voor de editie van dit jaar, kunnen ook direct een ticket reserveren voor volgend jaar.

Eind vorig jaar werd bekend dat de populaire Dutch Grand Prix gaat stoppen. Er werd een nieuw contract met de Formule 1 getekend waardoor de race van 2026 voorlopig de laatste is. In Zandvoort zetten ze een mooi evenement neer, maar de toekomst biedt te weinig zekerheid. Het risico is simpelweg te groot, en daarom is besloten om na de komende twee edities te stoppen.

Speciale actie voor 2025-tickethouders

Voor de laatste twee edities komt de organisatie met een opvallende actie voor de fans. Zojuist is namelijk bekend geworden dat fans die een ticket kopen voor dit jaar, een exclusief recht krijgen voor 2026. De Dutch Grand Prix komt namelijk met een zogenaamd combiticket. Fans die een ticket kopen voor de race van 2025, krijgen het exclusieve recht om hetzelfde aantal kaartjes voor 2026 te kopen. Wie al een ticket heeft gekocht voor de aankomende editie van de Dutch GP, krijgt dat recht ook. Losse tickets voor 2026 zijn nog niet in de verkoop gegaan.

Gebaar voor loyale fans

Sportief directeur Jan Lammers verwacht dat de aankomende twee edities van de Dutch GP zeer spannend zullen worden. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt hij uit waarom ze met een combiticket komen: "We willen onze loyale fans zoveel mogelijk honoreren. Voor 2026 zal het sowieso uitverkocht zijn, om logische redenen. Maar die mensen die dit jaar een ticket kopen, willen we ook de mogelijkheid geven het meteen te combineren. Zo kunnen we ze tegemoet komen. Want pas als de Grand Prix er niet meer is, weten we hoe bijzonder dit was. Zo'n evenement krijgen we niet zomaar meer terug in Europa."