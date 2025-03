Grote kans op chaos bij Australische Grand Prix

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint aankomend weekend in Australië. De race op het circuit van Albert Park in Melbourne zorgt altijd voor spektakel, en dit jaar hangt er weer spanning in de lucht. Het begint er ook steeds meer op te lijken dat het een regenrace gaat worden.

Na een aantal maanden zonder races gaat het nieuwe seizoen aankomend weekend eindelijk weer van start. Het is de verwachting dat de tribunes rondom het circuit van Albert Park weer propvol zullen zitten. De altijd enthousiaste Australische fans moeten twee dingen inpakken: zonnebrand en een paraplu. Het weekend lijkt namelijk zeer warm te worden, terwijl de dreiging van regen steeds serieuzer begint te worden.

Droge trainingen

Op vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden in Melbourne. Net als bij eerdere weersverwachtingen lijkt het erop dat het op deze dag droog en zonnig is. Volgens de huidige voorspellingen zijn er wel wolkjes aanwezig, maar blijft het gewoon droog. Het lijkt ongeveer 29 graden Celsius te worden, en dat betekent dat de teams en coureurs aan de bak moeten gaan. De vraag is echter of ze iets aan de data hebben die ze tijdens de trainingen zullen verzamelen.

Weinig last van neerslag

Tijdens de rest van het weekend ziet het weer er volgens de huidige modellen anders uit. Op zaterdag blijft het wel warm, en zal het kwik tot ruim boven de dertig graden Celsius stijgen. Voor het eerst in het weekend is er ook een kans op regen, volgens de Australische weerbureaus is er kans van veertig procent op neerslag. Als er buien zullen vallen op de dag van de kwalificatie, dan is het niet de verwachting dat dit gaat gebeuren tijdens de sessies. De coureurs zullen er waarschijnlijk weinig last van hebben.

Regenrace?

Het weerbeeld voor zondag ziet er momenteel echter anders uit. Op raceday wordt het spannend voor de teams, want er lijkt regen aan te komen. Het is de verwachting dat het ongeveer 24 graden Celsius gaat worden, maar de kans op regen is wel groter geworden. Er lijkt zeventig procent kans op regen te zijn, en het lijkt erop dat het vooral in de middag gaat regenen in Melbourne. Het nieuwe seizoen kan dus worden afgetrapt met een regenrace.