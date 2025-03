Groot nieuws over Viaplay-zenders op komst

Streamingdienst Viaplay heeft voor dit jaar een aantal grote veranderingen doorgevoerd. Eerder dit jaar introduceerde de dienst twee nieuwe zenders voor de lineaire televisie. Deze zijn echter alleen beschikbaar voor klanten van Odido en Delta, maar daar gaat mogelijk snel verandering inkomen.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze willen voor dit jaar een aantal grote stappen zetten. Ze hebben met Rob Kamphues een nieuwe presentator aangetrokken en ze komen met een aantal nieuwe programma's rondom de Formule 1. De grootste verandering is dat ze met twee zenders voor de lineaire televisie zijn gekomen. Het gaat om de zenders Viaplay TV en Viaplay TV+, op de zenders kan men ook naar de Formule 1-beelden kijken.

Deals op komst?

Het klonk als een ambitieus plan, maar er zat wel een addertje onder het gras. De zenders zijn namelijk vooralsnog alleen beschikbaar voor klanten van Odido en Delta. Hierdoor is het voor Formule 1-fans alsnog zeer lastig om naar de sport te kijken op de ouderwetse manier. Het lijkt er echter op dat er hier verandering in gaat kopen, want Totaal TV stelt dat er mogelijk meerdere deals aankomen met andere providers.

Ziggo & KPN

Eerder liet KPN aan het medium weten dat ze gesprekken voeren met Viaplay, maar de provider is nog niet met nieuws gekomen. Ook Ziggo kan mogelijk de twee Viaplay-zenders gaan aanbieden. Volgens Totaal TV vinden er momenteel twee gecodeerde teststreams plaats op het netwerk van Ziggo. Het beeld op deze twee streams is niet zichtbaar voor het publiek, maar uit de data blijkt dat het zeer waarschijnlijk gaat om Viaplay TV en Viaplay TV+. Wanneer er duidelijkheid gaat komen, is vooralsnog onduidelijk. Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat aankomende week van start, maar de kans is aanwezig dat er pas na de eerste race meer duidelijkheid komt. Naast Viaplay zendt ook F1 TV de sport uit in Nederland.