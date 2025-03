Viaplay maakt plannen met nieuwe presentator bekend

Streamingdienst Viaplay heeft meer duidelijkheid gegeven over de uitzendingen omtrent de Formule 1. Ze hadden eerder al Rob Kamphues aangetrokken als nieuwe presentator, en hij mag drie programma's gaan presteren rondom de koningsklasse van de autosport.

Kamphues was jarenlang het gezicht van het Race Café op Ziggo Sport. Eind vorig werd echter bekend dat hij ging vertrekken bij de zender, en dat hij een contract had getekend bij Viaplay. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Kamphues moet één van de gezichten van de dienst gaan worden. Eerder lekte al uit dat hij een soort Race Café gaat maken voor Viaplay.

Praatprogramma's

Viaplay heeft nu meer duidelijkheid gegeven over de shows die Kamphues gaat presenteren. Het gaat om drie verschillende programma's rondom de Formule 1. Op vrijdagavond zal hij het programma 'Vrooooom' gaan presteren, waar hij zal praten met verschillende gasten en analisten. Op zondagavond zal hij in het programma 'Vrooooom: de samenvatting' terug gaan kijken op het raceweekend. Volgens Viaplay zijn er in het programma uitgebreide analyses, interviews en nieuwtjes te zien.

Foodtruck

Het derde programma dat Kamphues gaat presenteren ziet er iets anders uit. Hij zal dit namelijk niet vanuit een studio gaan presenteren, maar vanuit een foodtruck. In het programma 'Faster Food' trekt hij samen met Tom Coronel het land in met een foodtruck, om daar op geheel eigen wijze terug te kijken op het afgelopen raceweekend. Ze zullen dan samen een lunch gaan maken voor fans. De nieuwe programma's van Kamphues zorgen ervoor dat 'In de slipstream' voortaan niet meer op maandag, maar op woensdag te zien zijn.

Nieuwe zenders

De programma's zullen te zien zijn op de streamingdienst zelf, en op de nieuwe televisiezender Viaplay TV+. Dit is één van de twee nieuwe zenders die Viaplay voor het aankomende seizoen gaat introduceren. Hiermee keren ze dus terug op de lineaire televisie, terwijl ze zich eerder vooral leken te focussen op streaming. Deze nieuwe zenders zijn voorlopig alleen nog maar te zien voor klanten van de providers Odido en Delta.