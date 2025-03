Viaplay presenteert gloednieuwe F1-analist

Streamingdienst Viaplay is vlak voor de starte van het nieuwe Formule 1-seizoen met belangrijk nieuws gekomen. Ze hebben namelijk een nieuwe analist aangetrokken voor hun programma's. Het gaat om de ervaren coureur Indy Dontje.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze hebben veel kritiek gehad op hun uitzendingen, maar hun analistenteam kreeg geen kritiek. Ze beschikken namelijk over veel ervaren namen die veel kennis van zaken hebben op het gebied van de autosport en de Formule 1. Vlak voor de start van het nieuwe seizoen hebben ze dat team uitgebreid met een andere belangrijke naam uit de Nederlandse autosport.

24 uur van Daytona

Ze hebben namelijk de ervaren coureur Indy Dontje gecontacteerd. Hij zal dit seizoen te zien zijn in de programma's van Viaplay waar hij zijn mening zal geven over bijvoorbeeld Max Verstappen. Dontje rijdt vooral in de GT's en hij is zeker niet onsuccesvol. De 32-jarige Alkmaarder wist namelijk twee keer de 24 uur van Daytona te winnen in zijn klasse. Vorig jaar wist hij in zijn klasse zelfs meerdere races te winnen in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap.

Aanwinst voor sterk team

Bij Viaplay voegt Dontje zich bij een aantal ervaren grote namen. De van oorsprong Scandinavische zender beschikt met Tom Coronel, Giedo van der Garde en Christijan Albers al over een aantal grote namen in de Nederlandse autosport. Op locatie krijgt verslaggever Chiel van Koldenhoven vaak gezelschap van internationale sterren zoals Mika Häkkinen, David Coulthard en Tom Kristensen. Daarnaast heeft Viaplay ook een samenwerking met Max Verstappen, waardoor ze hem vaak kunnen spreken tijdens de raceweekenden.

Belangrijke veranderingen

De komst van Dontje is een volgende grote verandering bij Viaplay voor het aankomende seizoen. Eerder werd namelijk al bekend dat presentator Rob Kamphues overkomt van Ziggo Sport. Kamphues gaat een programma presenteren dat vergelijkbaar is met het Race Café van zijn voormalige werkgever Ziggo Sport. Naast deze wijziging heeft Viaplay ook besloten om twee eigen televisiezenders op te zetten waar de Formule 1 te zien zal zijn. Deze zenders zijn voorlopig echter alleen te zien voor klanten van Odido en Delta.