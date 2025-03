Australische GP kan in het water vallen

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over iets meer dan een week van start. In Melbourne worden de laatste voorbereidingen op de race getroffen. Het lijkt erop dat de zon zal gaan schijnen, maar het is zeker niet uitgesloten dat het seizoen begint met een regenrace.

In de afgelopen jaren werd het seizoen afgetrapt in Bahrein. Nu is alles weer anders, en wordt het Formule 1-seizoen afgetrapt met de populaire race op het circuit van Albert Park in Melbourne. De verwachtingen zijn hoog, want de race zorgt altijd voor spektakel en de sfeer op de tribunes is altijd goed. De teams hopen hier te leren waar ze precies staan, maar dat zal niet lukken als er regen gaat vallen.

Mooi weer

Ruim een week voor de start van het nieuwe seizoen laten de weerradars verschillende dingen zien. Het lijkt er namelijk op dat de teams en de coureurs op vrijdag hun zonnebril op moeten doen. Tijdens de eerste twee vrije trainingen zal het zonnetje namelijk fel gaan schijnen. Zoals het er nu uitziet, wordt het ongeveer dertig graden Celsius. Het zal waarschijnlijk ook droog blijven, waardoor de coureurs veel meters kunnen maken in hun nieuwe auto's.

Zon gaat schijnen

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Het lijkt er op dit moment op dat het zonnetje gaat schijnen in Melbourne. De eerste voorspellingen laten zien dat het ongeveer 29 graden Celsius gaat worden, en de omstandigheden voor de kwalificatie zijn dus ideaal. Maar er zit wel een addertje onder het gras, want er lijkt een klein beetje regen in de lucht te hangen. De weersvoorspellingen kunnen snel veranderen, maar de teams zijn dus gewaarschuwd.

Regenrace?

De eerste Grand Prix wordt gewoon op zondag verreden. Vorig jaar werd het seizoen eenmalig afgetrapt op zaterdag, maar dit jaar is alles weer als vanouds. De eerste weersvoorspellingen geven echter geen positief beeld voor de teams, want er lijkt wat regenen aan te komen. Het wordt volgens de voorspellingen 24 graden Celsius, terwijl er op dit moment ongeveer vier millimeter regen wordt verwacht. In de komende dagen zal het beeld van het weer beter worden.