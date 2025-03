Grote Nederlandse delegatie op deelnemerslijst Le Mans

De FIA en het World Endurance Championship hebben de deelnemerslijst voor de 24 uur van Le Mans bekendgemaakt. Ook dit jaar doen er veel grote namen mee aan de autosportklassieker. Er zullen minimaal zes Nederlanders gaan deelnemen aan de race.

De 24 uur van Le Mans geldt als één van de grootste en mooiste races op de internationale autosportkalender. De race wordt dit jaar gehouden op 14 en 15 juni. Alle inschrijvingen van het WEC zullen deelnemen aan de race, maar men heeft nog 26 andere deelnemers toegevoegd aan de startlijst. Ook dit jaar staan er weer LMP2-bolides op de deelnemerslijst, terwijl deze wagens niet deelnemen aan het WEC.

In de Hypercarklasse zullen dit jaar 21 wagens aan de start verschijnen. Naast de wagens die normaal gesproken in het WEC uitkomen, staan er ook een aantal bolides op de lijst die normaal gesproken in het IMSA-kampionschap rijden. Het gaat om een extra Porsche, en twee extra Cadillacs. Hierdoor kunnen Formule 1-reserves Felipe Drugovich en Frederik Vesti zich gaan klaarmaken voor een kans op Le Mans. Ook de grote merken van Ferrari, Toyota, BMW, Aston Martin, Peugeot en Alpine zijn van de partij.

Comeback van LMP2's

Speciaal voor de 24 uur van Le Mans keren de LMP2's terug in het WEC. Er zullen zeventien auto's aan de start verschijnen in deze klasse. De derde klasse om Le Mans is de LMGT3-klasse, en hier verschijnen 24 wagens aan de start, ook hier zijn de grote teams en de grote fabrikanten vertegenwoordigd. Door de deelname van het team van Iron Lynx keert Mercedes terug op Le Mans.

Nederlanders

Er zullen dit jaar minimaal zes Nederlandse coureurs gaan deelnemen aan Le Mans. In de Hypercar-klasse gaat het om Nyck de Vries (Toyota) en Robin Frijns (BMW), beide coureurs nemen ook deel aan het WEC. In de LMP2-klasse staan er nu twee Nederlanders op de deelnemerslijst. Het gaat om Renger van der Zande, die zal gaan rijden voor United Autosports, en Nicky Catsburg. Hij zal gaan rijden voor het team van Algarve Pro Racing, waar hij de auto deelt met George Kurtz en Alexander Quinn. In de LMGT3-klasse gaat het om Lin Hodenius (Iron Lynx) en Loek Hartog (Manthey). Aangezien er nog veel vrije zitjes zijn, kan het aantal Nederlandse deelnemers nog gaan groeien.