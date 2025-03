Ziggo Sport presenteert nieuwe gezichten van Race Café

Ziggo Sport heeft bekendgemaakt wie de nieuwe gezichten zijn van het Race Café. De zender kreeg in de afgelopen jaren een aantal harde klappen op het gebied van de autosport, maar nu willen ze een frisse start maken. Chris Zegers en Shelly Sterk moeten de nieuwe autosportgezichten worden van de zender.

Ziggo Sport had tot en met eind 2021 de uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Ze hadden met Olav Mol en Jack Plooij een populair duo op de circuits, en de programma's rondom de Formule 1 waren ook in trek. Rob Kamphues was het gezicht van deze show, en hij werd bijgestaan door oud-coureur en analist Robert Doornbos. Ziggo verloor de uitzendrechten aan Viaplay, en daarna ging het hard.

Vertrek van Kamphues

Ziggo Sport hield in eerste instantie alle bekende gezichten aan boord. Mol en Plooij bleven voor de zender werken, Kamphues presenteerde het Race Café en Doornbos was de vaste analist. Voor dit jaar zijn ze de uitzendrechten voor de Formule 1-uitzendrechten verloren, en dat was niet het enige. Kamphues stapt over naar Viaplay waar hij een soortgelijk programma gaat presenteren, en Doornbos verhuisde naar het Midden-Oosten. Deze week werd echter duidelijk dat hij toch niet gaat vertrekken bij Ziggo Sport.

Zegers & Sterk

In de afgelopen dagen verzorgde hij speciale journaals van de testweek in Bahrein in samenwerking met Plooij. Vrijdag waren ze ook te zien in het vernieuwde Race Café, waar Ziggo ook bekendmaakte wie de nieuwe presentatoren zijn. Kamphues wordt namelijk niet opgevolgd door één presentator, maar twee nieuwe namen. Het gaat om Chris Zegers en Shelly Sterk, die beide al eerder te zien waren in programma's omtrent de Formule 1.

Grote autosportliefhebbers

Zegers is al jaren een bekend gezicht op de Nederlandse televisie. Hij staat echter ook bekend om zijn liefde voor de autosport, en hij nam zelf een keer deel aan de Dakar Rally. Sterk heeft die ervaring niet, maar toonde zich in de afgelopen jaren een liefhebber van de autosport. Samen moeten ze nu de kar gaan trekken bij Ziggo, waar naar Doornbos ook onder meer Mol en coureur Renger van der Zande regelmatig zullen aanschuiven. Of dit een succes gaat worden, moet nog blijken. Ze kunnen geen beelden van de Formule 1 meer vertonen, omdat ze, net als de NOS, de rechten voor de samenvattingen zijn verloren. Deze zijn vanaf dit jaar exclusief te zien bij Viaplay, dat ook een eigen televisiezender opzet.