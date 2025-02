Verstappen en Norris lachen om kroeggevecht

Max Verstappen en Lando Norris zijn op de baan rivalen, maar daar buiten zijn het vrienden. Vorig jaar vochten ze een verhit titelduel uit, en het is de verwachting dat ze ook dit jaar weer de degens gaan kruisen. Ze grappen dat ze nu met elkaar op de vuist gaan in de kroeg.

Verstappen en Norris hebben hun vriendschap nooit onder stoelen of banken gestoken. De twee wonen allebei in Monaco, en ze gaan veel met elkaar om. Vorig jaar kwamen ze elkaar op de baan ook tegen, toen Norris de titeluitdager was van Verstappen. Ze gingen de strijd met elkaar aan op de baan, en dat eindigde een aantal keren in tranen. Dit zorgde voor veel verhalen over hun vriendschap.

Vechten in de kroeg

Tijdens de wintertest in Bahrein werden de twee naast elkaar gezet voor een persconferentie. Als ze worden gevraagd naar hun vriendschap, reageert Verstappen direct enorm sarcastisch: "Het is echt een verschrikkelijke relatie! We kunnen het nu niet meer met elkaar vinden, dit heeft echt zijn tol geëist! Het is nu echt één groot drama." Norris gaat direct mee in de grap: "We hebben laatst een gevecht gehad in de kroeg!" Verstappen haakt er direct op in: "We werden eruit gegooid! Ik zei nog 'je moet die andere kerel eens zien!', maar hij ziet er nog goed uit!"

Serieus antwoord

Na de geintjes besluit Norris ook nog even serieus in te gaan op deze situatie. De Britse McLaren-coureur legt uit dat er helemaal niets aan de hand is, en dat hij en Verstappen nog steeds hele goede vrienden van elkaar zijn: "Nee, het is goed! Ik denk dat we allebei zin hebben in meer gevechten. Ik denk niet dat het alleen tussen ons zal zijn. Er zullen vast anderen bij komen kijken, en dat maakt het vast leuker voor iedereen."