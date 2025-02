Alpine neemt ingrijpende beslissing voor komend seizoen

Het team van Alpine kende vorig jaar een wisselvallig seizoen. Dit jaar willen ze de weg omhoog gaan inzetten, maar ze focussen zich vooral op de nieuwe regels van 2026. Dit zorgt ervoor dat ze een drastisch besluit hebben genomen voor het aankomende seizoen.

Het team van Alpine begon vorig jaar op een dramatische wijze aan het nieuwe seizoen. De resultaten waren slecht, en achter de schermen was het onrustig. Na een flinke reorganisatie werd Oliver Oakes aangesteld als teambaas en keerde Flavio Briatore terug in een rol als speciaal adviseur. Het ging steeds beter en beter met Alpine, en uiteindelijk eindigden ze als zesde in het constructeurskampioenschap.

Geen nieuw chassis

Bij Alpine klonken ze in de afgelopen maanden ambitieus. Ze willen een stap naar voren gaan zetten, en daar moet veel voor gebeuren. Ze richtten de blik echter vooral op 2026, wanneer er nieuwe regels ingaan. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer heeft Alpine voor dit jaar een drastische beslissing genomen, en hebben ze ervoor gekozen om ook nu gebruik te maken van het chassis van 2024. Het wordt dus een soort overgangsjaar voor de Franse renstal.

Geld besparen

Deze opvallende keuze van Alpine heeft alles te maken met 2026. Volgend jaar willen ze een gooi gaan doen naar zeges, en daarvoor hebben ze alles nodig wat ze maar kunnen vinden. Volgens AutoRacer is deze keuze dan ook gemaakt om geld en resources te besparen met het oog op 2026. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Alpine gaat dan rijden met krachtbronnen van Mercedes. Dat wordt een grote verandering voor het Franse team, waar ze nog wel de steun blijven krijgen van moederbedrijf Renault. Met Pierre Gasly en Jack Doohan gaan ze er dit jaar alles aan doen om het beste uit de auto te halen.