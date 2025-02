"Miami pakt belangrijke prijs van Zandvoort af."

De Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort was vorig jaar weer een groot succes. De tribunes zaten weer propvol en rondom de race was er ruimte voor veel entertainment. Toch levert dit ze geen prestigieuze award op, ze afgetroefd door Miami.

De terugkeer van de Nederlandse Grand Prix bleek een schot in de roos. De tribunes rondom het circuit van Zandvoort zaten sinds 2021 elk jaar vol, en de organisatie werd geroemd voor de manier hoe ze alles aanpakten. Vooral de show rondom de sessies leverden veel complimenten op. Zandvoort liet veel artiesten optreden, er werd een show gemaakt van het volkslied voor de race, en als Max Verstappen won werd het volkslied live uitgevoerd.

Miami

Tijdens de zogenaamde Promotor Awards viel Zandvoort vorig jaar in de prijzen. Ze werden verkozen tot promotor van het jaar, en ze hadden ook de meest duurzame Grand Prix georganiseerd. Deze week werden de Promotor Awards uitgereikt tijdens een show in het Natural History Museum in Londen. Zandvoort wist dit keer echter geen enkele prijs te winnen. De titel van promotor van het jaar ging naar de organisatie achter de Grand Prix van Miami, terwijl Spa-Francorchamps een prijs mag bijschrijven op het gebied van duurzaamheid.

Toekomst van Zandvoort

Voor Zandvoort zijn er in de toekomst nog maar weinig kansen om nieuwe awards te winnen. Eind vorig jaar werd immers bekendgemaakt dat de Dutch Grand Prix van de kalender gaat verdwijnen. De race op het circuit van Zandvoort wordt alleen nog dit jaar en in 2026 gehouden, daarna is het voorbij voor het spektakel. De keuze van de organisatie was weloverwogen, want ze weten dat de risico's voor de toekomst simpelweg te groot zijn. Voor de komende twee edities zijn de verwachtingen in ieder geval groot, het lijkt erop dat de organisatie weer gaat uitpakken met een flinke show.