Alpine heeft kleur terug: Blauwroze bolide moet succes brengen

Alpine is het volgende team dat in Londen het doek heeft getrokken van hun gloednieuwe wagen. Met behulp van Are We Dreaming van dirigent Brian Tyler werd de wagen gepresenteerd. Het moet de auto worden die Alpine terug gaat brengen naar de top.

Voor het laatst rijdt Alpine dit jaar met krachtbronnen van Renault. Met veel geruzie werd het eigen motorenproject vorig jaar gestopt. Vanaf volgend jaar rijden ze met krachtbronnen van Mercedes, maar dat is pas volgend jaar. Bij Alpine focussen ze zich op het nu, en daar moet veel gaan gebeuren. Vorig jaar hadden ze een goede eindsprint, maar het was het hele jaar onrustig rondom het team.

Met de komst van de nieuwe teambaas Oliver Oakes en de terugkeer van Flavio Briatore werd de rust hervonden. Esteban Ocon kreeg geen nieuw contract, en hij werd vervangen door Jack Doohan. De Australiër staat direct onder druk, want Alpine heeft met Franco Colapinto ook een zeer sterke derde coureur in huis gehaald. Hij zaagt direct aan de stoelpoten van Doohan, en dat is direct een verhaal om het jaar mee in te gaan.

Doohan vormt een rijdersduo met Pierre Gasly, die gewoon bij het team is gebleven. Gasly, met zijn nieuwe korte kapsel, wil dit jaar bewijzen dat hij zeker geen middenveldcoureur is. Bij Alpine kijken ze naar boven, en dat hebben ze ook gedaan op commercieel gebied. In de afgelopen dagen werden onder meer MSC Cruises en Eni aangekondigd als nieuwe sponsors van het team. De logo's zijn ook terug te zien op de blauw met roze bolide. De voorzijde is roze, terwijl de achterkant van de wagen meer blauw is. De auto heeft meer kleur dan in 2024, toen men voor een zwarte bolide met een paar kleurige details koos. Nu is de kleur terug, en Alpine wil ook weer kleur op de wangen krijgen.