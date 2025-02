Formule 1 maakt einde aan unieke traditie in Monaco

De Formule 1 heeft een opvallende stap gezet. Ze hebben hun samenwerking met TAG Heuer namelijk uitgebreid, en dat heeft gevolgen voor de Grand Prix van Monaco. TAG Heuer wordt namelijk de eerste titelsponsor ooit van de Grand Prix door de straten van Monaco.

De race in Monaco maakt al sinds 1950 onderdeel uit van de Formule 1-kalender. In al die jaren stond de race op de kalender onder de naam Grand Prix De Monaco. In tegenstelling tot andere races sloten ze nooit een deal met een titelsponsor, en dat is uniek in de wereld van de Formule 1. Aan die lange traditie komt nu een einde, want vanaf dit jaar heet de race de TAG Heuer Grand Prix De Monaco.

Louis Vuitton

TAG Heuer is sinds dit jaar een grote partner van de Formule 1. Ze zorgen vanaf dit jaar voor de tijdswaarneming, en daarmee zijn ze de opvolger van Rolex. De grote deal met TAG Heuer komt niet uit de lucht vallen, want de Formule 1 sloot recent een grote deal met moederbedrijf LVMH. Deze deal zorgt ervoor dat er veel luxemerken de Formule 1 kunnen betreden. Zo is Louis Vuitton de nieuwe titelsponsor van de Australische Grand Prix, en keert Moët & Chandon terug op het podium.

Historisch moment

De deal met de Grand Prix van Monaco is nu een volgende stap in deze samenwerking. Om dit historische moment te vieren, heeft men samen met TAG Heuer een speciaal logo gemaakt. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is blij met deze grote stap: "Het is een fantastisch moment in de geschiedenis van de Formule 1 dat TAG Heuer de eerste titelsponsor ooit wordt van de Grand Prix van Monaco, een circuit dat al sinds 1950 onderdeel is van de Formule 1, en waarmee we dit jaar ons 75-jarige jubileum vieren."