Nieuwe problemen voor Viaplay, wat merk jij ervan als kijker?

De Formule 1 is ook dit jaar in Nederland te zien bij Viaplay. De streamingdienst heeft een zware periode achter de rug, maar de problemen zijn nog niet verdwenen. In Scandinavië gaan ze nu grote bezuinigingen doorvoeren, en het is de vraag of dit ook gevolgen gaat hebben voor de Nederlandse markt.

De Formule 1 wordt sinds 2022 in Nederland uitgezonden door streamingdienst Viaplay. Het van oorsprong Scandinavische bedrijf kreeg direct al veel kritiek. In eerste instantie draaiden de problemen om het commentaar en de kwaliteit van de streams. Al snel werd echter duidelijk dat ze kampten met flinke financiële problemen. Het was onduidelijk hoe de toekomst er uit zag, maar ze verlengden het contract met de FOM en kondigden de komst van investeerders aan.

Versoberingen en problemen

De grote problemen lijken echter niet te zijn verdwenen. Het Zweedse medium Sportbladet meldt namelijk dat Viaplay moet ingrijpen op de Scandinavische markt. Viaplay moet in de uitgaven gaan snijden en ze gaan de uitzendingen rondom de Champions League en de Formule 1 versoberen. Het lijkt erop dat Viaplay rondom een aantal voetbalwedstrijden en Formule 1-sessies gaat stoppen met voor- en nabeschouwingen. Dit nieuws volgt op een pijnlijk moment, aangezien Viaplay volgende week de kwartaalcijfers gaat presenteren.

Nieuwe abonnementen

Viaplay moet de omzet gaan verhogen, en de kosten moeten ook omlaag. In Nederland werden er deze maand al opvallende wijzigingen aan de abonnementen. De prijs is omhoog gegaan, en klanten kunnen nu kiezen uit een abonnement met of zonder reclame. Deze keuze van Viaplay zorgde voor veel ophef, en veel klanten denken na over het sluiten van een abonnement bij een andere dienst. Het is onduidelijk of Viaplay in Nederland ook met versoberingen bij de uitzendingen gaat komen. Deze kans lijkt klein te zijn, aangezien Rob Kamphues werd aangetrokken op nieuwe programma's te presenteren.