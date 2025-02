Groot Nederlands talent maakt WEC-debuut bij sterk team

De Nederlandse coureur Lin Hodenius maakt dit jaar zijn debuut in het World Endurance Championship. De Nederlandse coureur gaat rijden in de LMGT3-klasse, en hij heeft een contract getekend bij het hoog aangeschreven Italiaanse team Iron Lynx.

Naast de Formule 1 wordt het World Endurance Championship gezien als één van de belangrijkste autosportklassen. In het WEC zijn er twee klassen: de Hypercars en de LMGT3. In de laatstgenoemde klasse wordt er gereden met GT-wagens van veel verschillende fabrikanten, en het startveld is zeer sterk. Nu zal er ook een Nederlander gaan rijden in dit sterk bezette veld, Hodenius neemt plaats in een Mercedes-bolide.

Ervaren teamgenoten

De 18-jarige Hodenius reed vorig jaar in de Italiaanse Formule 4, en nam dit jaar ook deel aan de 24 uur van Le Mans. Het team van Iron Lynx zet dit jaar twee Mercedes-AMG GT3 Evo's in. Hodenius zal gaan rijden in de zwarte Mercedes met startnummer 60. Hij deelt deze wagen met Christian Ried en de snelle Belg Maxime Martin. De tweede Mercedes is geel van kleur en wordt bestuurd door de drie Italianen Matteo Cairoli, Matteo Cressoni en Claudio Schiavoni.

Grote namen in Hypercar-klasse

Met debutant Hodenius groeit het aantal Nederlanders op het WEC-grid dit jaar naar drie. In de Hypercar-klasse rijden dit jaar Nyck de Vries en Robin Frijns. De Vries rijdt net als vorig jaar voor het team van Toyota, en de Japanse renstal wordt altijd gezien als een favoriet voor de zege. Frijns rijdt ook dit jaar weer voor BMW, bij het Duitse merk zijn ze sinds vorig jaar actief in de hoogste klasse van het WEC. Het startveld krijgt steeds meer vorm, want vanaf dit jaar neemt ook Aston Martin deel aan het kampioenschap. Ook Genesis en Ford zullen in de komende jaren gaan deelnemen aan de Hypercar-klasse.