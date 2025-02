"Nieuw Ziggo-programma Olav Mol blijft amper kijkers trekken"

Voormalig Formule 1-commentator Olav Mol trekt nog geen groot publiek met zijn nieuwe programma. Op Ziggo Sport interviewt hij in het programma 'Langs de Vangrails' prominenten uit de autosport, maar de kijkcijfers vallen nog steeds flink tegen. Ook de uitzending van 31 januari trok weinig kijkers.

Mol was tot en met 2021 de stem van de Formule 1 in Nederland. Ziggo Sport verloor echter de uitzendrechten aan Viaplay, en ze streamingdienst koos andere commentatoren. Mol bleef werkzaam bij Ziggo Sport, waar hij nu zijn eigen programma heeft gekregen. In deze show interviewt hij grote namen uit de nationale en internationale autosport. De gastenlijst bestaat uit onder meer Jan Lammers en Emerson Fittipaldi, maar ondanks die toonaangevende namen kijken er weinig mensen.

Tegenvallende cijfers

De uitzending met Fittipaldi op 24 januari trok gemiddeld slechts 15.000 kijkers. De cijfers van de uitzending van 31 januari zijn nu bekendgemaakt. In deze uitzending van 'Langs de Vangrails' was Indy 500-winnaar Arie Luyendyk te gast. De uitzending begon om 22:30 en trok gemiddeld 18.000 kijkers. 72.000 mensen keken minimaal één minuut naar het programma, zo blijkt uit de cijfers van het Nationaal Media Onderzoek. Om middernacht werd de uitzending herhaald, maar hier keken zo weinig mensen naar dat het NMO een nul heeft genoteerd.

Betaalzender

De cijfers van de uitzending met Luyendyk trok meer kijkers dan de uitzending met Fittipaldi. De cijfers zijn echter nog steeds niet hoog, en dat zal teleurstellend zijn voor Ziggo Sport. De uitzending staat ook op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport, en daar hebben tot nu toe ruim 16.000 mensen naar gekeken. Bij de kijkcijfers moet wel een kanttekening worden geplaatst, want Ziggo beschikt over twee zenders. De zender Ziggo Sport zit in het pakket voor Ziggo-klanten, terwijl klanten van andere providers moeten betalen voor de zender. Dat betekent dat er via andere providers waarschijnlijk ook nog mensen naar het programma hebben gekeken. De cijfers hiervan zijn niet bekend.