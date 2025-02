Mercedes laat nieuwe wagen voor het eerst brullen

Het team van Mercedes is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Duitse renstal is optimistisch, en ze hebben nu een belangrijke mijlpaal in het voorseizoen bereikt. Mercedes heeft hun nieuwe wagen namelijk tot leven gewekt.

Mercedes heeft deze winter een flinke metamorfose ondergaan. Na elf jaar heeft zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton afscheid genomen van het team, en Mercedes heeft hem vervangen door het jonge talent Andrea Kimi Antonelli. Samen met George Russell gaat Antonelli dit jaar op jacht naar successen. Er lijkt optimisme te heersen bij Mercedes, en ze willen de strijd aangaan met McLaren, Ferrari en Red Bull Racing.

Fire-up

Mercedes heeft nu een belangrijke stap in het voorseizoen gezet. Ze hebben namelijk hun nieuwe auto voor het eerst tot leven gewekt. Mercedes deelt op Instagram de beelden van de zogenaamde fire-up. Op de beelden is te zien hoe de nieuwe W16 wordt aangezet in de fabriek. Opvallend is dat Mercedes kleine delen van de achterkant van de auto laat zien, andere teams deden dit niet tijdens hun fire-up. Eerder deelden Williams, McLaren, Haas en Ferrari ook al fragmenten van het opstarten van hun auto.

Launch evenement

Mercedes zal hun nieuwe livery laten zien tijdens het launch evenement van de Formule 1 in de O2 Arena. Op 18 februari krijgen de fans de nieuwe Mercedes W16 nog niet te zien. Net als bij veel andere renstallen gaat het bij Mercedes om een liverylaunch. Mercedes laat de nieuwe auto pas op 24 februari aan het publiek zien. Vlak voor de testweek in Bahrein zullen ze ook de baan opgaan voor een shakedown. Het is niet de verwachting dat Mercedes de livery enorm heeft aangepast ten opzichte van vorig jaar, wel hebben ze met Adidas een grote nieuwe partner aangetrokken. Dit gaat echter vooral om de teamkleding.