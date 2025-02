'Ander F1-team kopieert belangrijke onderdelen van Red Bull'

Het is geen geheim dat zusterteams Racing Bulls en Red Bull nauwer met elkaar gaan samenwerken. Eerder werd al bekend dat Racing Bulls onderdelen van hun grote broer ging gebruiken. Nu lijkt het erop dat het duidelijk is welke onderdelen ze gaan gebruiken.

Red Bulls zusterteam is zeer ambitieus. Het Italiaanse team wil een stap naar de voorkant van het middenveld gaan zetten, en ze beschikken dit jaar met Yuki Tsunoda en Isack Hadjar over twee hongerige coureurs. Vorige maand werkte het team een TPC-test af op het circuit van Imola, zodat de coureurs zo goed mogelijk voorbereid zijn op het nieuwe seizoen. In dat nieuwe seizoen willen ze goed voor de dag komen.

Shakedown

De nieuwe wagen van Racing Bulls zal er anders uit zien dan vorig jaar. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer komt Racing Bulls over een paar weken voor het eerst de baan op met hun nieuwe auto. Op 17 februari gaan ze volgens het medium hun eerste filmdag afwerken met de nieuwe VCARB02 op het circuit van Imola. Ze mogen op deze dag maximaal 200 kilometer rijden met de auto.

Onderdelen van Red Bull

De nieuwe VCARB02 zal er anders uitzien dan vorig jaar. Volgens AutoRacer gaan ze namelijk een aantal onderdelen overnemen van de Red Bull RB20 van vorig jaar. Ze zullen gebruik gaan maken van de voorwielophanging en de shark-mouth sidepods van de RB20. Ze zullen ook gaan rijden met een andere voorvleugel dan vorig jaar, ze kiezen voor een evolutie van de vleugel waarmee ze vorig jaar in Abu Dhabi reden. Het is belangrijk om dit onderdeel aan te passen, omdat ze hierdoor de airflow kunnen optimaliseren met de nieuwe sidepods. Het medium meldt dat Racing Bulls ook de omgekeerde L-vormige cooling inlet gaat gebruiken, iets waar Red Bull vorig jaar ook mee reed.