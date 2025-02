Zoon van F1-legende tekent contract bij Nederlands team

In de autosport is het niet vreemd dat de kinderen van een coureur ook achter het stuur kruipen. Ook de zoon van Emerson Fittipaldi is actief in de autosport. De talentvolle Emerson Fittipaldi Jr. heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt, en tekent bij een Nederlands team.

De 17-jarige coureur is de zoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi. De Braziliaanse coureur zette in de afgelopen jaren zijn eerste stappen in de internationale autosport. Vorig jaar reed hij namens het Nederlandse team MP Motorsport in het Formula Regional Middle East Championship en in de Eurocup-3. In dat laatst genoemde kampioenschap kende hij een goed seizoen.

Eurocup-3

De Eurocup-3 is een kampioenschap dat steeds meer begint te groeien. Fittipaldi Jr. kende er vorig jaar een goed seizoen met meerdere podiumplaatsen en een zege in Barcelona. Hij eindigde als vijfde in het kampioenschap, en dit jaar gaat hij een gooi doen naar de titel. Vandaag werd bekend dat hij ook in het aankomende Eurocup-3-seizoen zal gaan rijden voor MP Motorsport. Hij wordt de teamgenoot van Maciej Gladysz, Valerio Rinicella, Alexander Abkhazava, Andrés Cardenás en regerend Spaans F4-kampioen Mattia Colnaghi.

Hoge verwachtingen

Fittipaldi Jr. wordt gezien als een groot talent. De Braziliaanse coureur is dan ook blij dat hij een nieuw contract bij MP Motorsport heeft getekend. In het persbericht van het Nederlandse team spreekt hij zich uit: "Ik ben ontzettend blij dat ik in 2025 mijn reis in de Eurocup-3 met MP Motorsport kan voortzetten. Vorig seizoen wisten we onszelf constant te verbeteren, zodat we tegen het einde van het seizoen in een winnende positie terechtkwamen, met als bekroning de zege in Barcelona. Dat momentum neem ik graag mee het nieuwe seizoen in. MP eindigde in 2024 bovenaan in het teamklassement en alles duidt erop dat dat dit jaar niet anders gaat zijn. Samen met mijn teamgenoten ga ik vechten voor zoveel mogelijk zeges en hopelijk voor een nieuwe titel binnenhalen voor het team."