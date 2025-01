Horner wil Hamilton niet naar Red Bull halen: "Ferrari-rood staat hem goed"

Lewis Hamilton staat in de spotlights voorafgaand het nieuwe seizoen. De Brit heeft de overstap gemaakt naar Ferrari, en daar hij heeft zijn eerste meters al voor het team gemaakt. Christian Horner volgt het nieuws met veel interesse, en stelt dat dit zeer goed is voor de sport.

Hamilton nam eind 2024 na elf jaar afscheid van Mercedes. Hij besloot begin 2024 dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging, en daar is hij deze maand aan begonnen. Zijn eerste dag in Maranello en zijn eerste Ferrari-meters zorgden direct voor zeer veel aandacht. Ook de concurrentie houdt het in de gaten, want Hamilton en Ferrari worden nu al gezien als mogelijke outsiders voor de wereldtitel.

Prachtig

Red Bull-teambaas Christian Horner weet dat zijn team te maken zal krijgen met Ferrari. Hij heeft Hamiltons eerste stapjes bij Ferrari gezien, en dat kon hem wel bekoren. Op de rode loper bij de Autosport Awards sprak hij zich uit en hij wordt geciteerd door The Independent: "Ik heb een paar foto's gezien, ik dat het Ferrari-rood hem goed staat. Ik denk dat het geweldig is voor de Formule 1. Lewis Hamilton in een Ferrari, dat is prachtig. Ik denk dat het een nieuwe dynamiek is die voor veel spanning kan zorgen."

Kleine verschillen

Horner weet dat het aankomende seizoen zeer interessant kan worden. De Brit verwacht veel strijd, en aast met Red Bull op nieuwe successen: "Ik denk dat het heel erg spannend gaat worden. Je krijgt vier teams die heel competitief zullen zijn. Ik denk dat de verschillen zeer klein zullen zijn. McLaren zal heel erg sterk gaan zijn, en Ferrari wordt ook heel erg sterk. Mercedes zal ook iets te bewijzen hebben, dus het zou echt een geweldig jaar kunnen worden." Het nieuwe seizoen gaat op 16 maart van start met de Australische Grand Prix.