Tsunoda in beeld voor rol als Red Bull-reserve

Yuki Tsunoda greep eind vorig jaar naast het Red Bull-stoeltje. De Japanner hoopte op promotie, maar bij Red Bull kozen ze voor Liam Lawson. Toch lijkt het erop dat Tsunoda een functie gaat krijgen bij Red Bull Racing, maar wel als reservecoureur.

Red Bull beschikte vorig jaar over Lawson als reservecoureur. De Nieuw-Zeelander kreeg aan het einde het seizoen het VCARB-stoeltje van Daniel Ricciardo over, waarna Isack Hadjar de reservecoureur van de Red Bull-teams werd. Toen Red Bull ervoor koos om afscheid te nemen van Sergio Perez, kreeg Lawson zijn zitje. Lawson wordt op zijn beurt opgevolgd door Hadjar, waardoor Red Bull geen reservecoureur meer heeft.

Oplossing

Het lijkt er echter op dat ze dit intern gaan oplossen. Meerdere media waaronder Autosport melden dat Tsunoda is aangewezen als de reservecoureur van Red Bull. De Japanner gaat dit combineren met zijn zitje bij Racing Bulls, waar hij Hadjar als teamgenoot krijgt. Tsunoda werkte eind vorig jaar al de post season test voor Red Bull af in Abu Dhabi. Hij hoopte zelf op een kans bij het Oostenrijkse topteam, maar ze vertrouwen meer op de onervaren Lawson.

Iwasa

Als Tsunoda moet invallen bij Red Bull, dan moet iemand anders zijn zitje innemen bij Racing Bulls. Volgens de geruchten zou Ayumu Iwasa hiervoor in beeld zijn. De Japanner maakt onderdeel uit van het opleidingsteam van Red Bull, en hij heeft ook al de nodige ervaring in Formule 1-wagens. Vorig jaar reed hij een aantal vrije trainingen voor VCARB, en ook hij kwam in actie tijdens de post season test. Hij was aanwezig bij meerdere races, en hij was actief in de Super Formula. Hij sloot dat kampioenschap af op de vijfde plaats. In de jaren daarvoor reed hij in de Formule 2, maar hij wist geen grootse prestaties neer te zetten.