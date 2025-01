Grote interesse in organiseren Zuid-Afrikaanse GP

Het is geen geheim dat er veel interesse is in een plekje op de Formule 1-kalender. Ook Zuid-Afrika aast op een plekje op de kalender, en daarvoor hebben ze een bid geopend. Het lijkt erop dat er zich tot nu toe drie geïnteresseerde partijen hebben gemeld.

De Zuid-Afrikaanse minister van Sport, Kunst en Cultuur Gayton McKenzie maakte nooit een geheim van zijn interesse in de Formule 1. Hij was aanwezig bij een aantal races, waar hij ook sprak met de kopstukken van de sport. Eerder deze maand opende een comité van het ministerie een bid voor het organiseren van een Grand Prix. De deadline zou sluiten op 31 januari, en partijen moesten ervoor zorgen dat ze op zijn laatst in 2027 een Grand Prix kunnen organiseren.

Kyalami

De deadline voor de geïnteresseerde partijen is nu verlegd naar 18 maart. Men hoopt dat de plannen van de partijen met interesse hierdoor beter kunnen worden vormgegeven. Volgens The Race hebben er tot nu toe drie partijen interesse getoond in het organiseren van een Grand Prix. De eerste partij is gelijk ook de grote favoriet: het circuit van Kyalami. Dit circuit organiseerde in het verleden al de race, en het lijkt erop dat de minister achter dit plan staat. Het enige probleem is dat Kyalami nog niet over een Grade 1-licentie, wat dus betekent dat er nog het één en ander gebeuren.

Kaapstad

Volgens The Race zijn de andere twee partijen met interesse afkomstig uit Kaapstad. De lokale promotor Cape Town Grand Prix SA wil graag een Grand Prix gaan organiseren op een stratencircuit rondom het DHL Stadium, in dit stadion speelde het Nederlands elftal in 2010 de halve finale van het WK-voetbal. Op deze locatie werd in 2023 ook een Formule E-race georganiseerd. De derde geïnteresseerde partij komt ook uit Kaapstad, het gaat om de mensen achter het Wakanda Smart City Development-project. Deze plannen staan echter nog in de kinderschoenen.