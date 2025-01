McLaren presenteert grote nieuwe sponsor

Het team van McLaren heeft voorafgaand het nieuwe Formule 1-seizoen een nieuwe sponsordeal gesloten. De Britse renstal heeft een nieuwe partner aangetrokken in de vorm van Okta. De logo's van dit bedrijf zullen aankomend seizoen goed in beeld gaan komen.

Het team van McLaren gaat dit jaar op jacht naar nieuw succes. Vorig jaar pakten ze de constructeurstitel na een strijd met Ferrari. Dit jaar hebben ze grotere ambities, en gaan ze voor beide wereldtitels. Het is de verwachting dat de verschillen klein zullen zijn, en McLaren kan alle steun gebruiken. De Britse renstal beschikt over een grote lijst aan sponsors en partners, en daar hebben ze nu een nieuwe naam aan toegevoegd.

Logo's

McLaren heeft een deal gesloten met het Amerikaanse identiteits- en toegangsbeheerbedrijf Okta. Het bedrijf wordt een official partner van McLaren, en volgens het team gaat het om een deal voor 2025 en de jaren daarna. De deal moet er ook voor gaan zorgen dat de digitale infrastructuur van McLaren wordt verbeterd. De logo's van Okta zullen aankomend seizoen goed in beeld komen. McLaren laat namelijk weten dat de logo's te zien zullen zijn op de auto's en de racepakken van Lando Norris en Oscar Piastri.

Trotse Brown

McLaren heeft een grote hoeveelheid partners. Met OKX, Mastercard en Google hebben ze meerdere grote bedrijven aan boord. Daarnaast werken ze ook samen met onder meer DP World en Monster Energy. McLaren-CEO Zak Brown is in ieder geval heel erg blij met de deal met Okta, zo laat hij weten in een persbericht: "We zijn trots dat we Okta kunnen verwelkomen als een officiële partner van McLaren. Dit strategische partnership zal onze team performance, efficiëntie en veiligheid op de baan verbeteren. Het zorgt ervoor dat we ons kunnen focussen op het verder bouwen op het succes op de baan van vorig jaar."