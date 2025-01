Madrid moet nog beginnen aan werkzaamheden voor F1-debuut

De Spaanse Grand Prix wordt dit jaar voor het laatste verreden op het circuit van Barcelona. Vanaf volgend jaar wordt de race verreden in Madrid, maar er moet nog veel gebeuren. De burgemeester van Madrid heeft goede hoop en verwacht dat de race een groot succes gaat worden.

Vorig jaar kondigde de Formule 1 aan dat de Spaanse Grand Prix vanaf 2026 wordt verreden in Madrid. Ze gaan in de Spaanse hoofdstad rijden op een stratencircuit van 5,47 kilometer rondom het IFEMA-complex. Het moet een spectaculair circuit worden, maar men is nog niet begonnen met de werkzaamheden. Het is de verwachting dat de Grand Prix pas in de tweede helft van 2026 wordt verreden, maar er moet nog heel veel gebeuren.

Financiën

De werkzaamheden zijn dus nog niet begonnen, en het is ook nog niet duidelijk wie voor de financiën gaat zorgen. Volgens Motorsport.com is het doel van de gemeenteraad en de organisatie om in april te beginnen met de werkzaamheden. Maar om te kunnen beginnen, moet nog wel duidelijk worden wie de licentie in handen gaat krijgen. Twee bouwbedrijven en drie zakenconglomeraten zouden interesse hebben getoond. Als het nog langer duurt, dan kunnen de werkzaamheden zelfs nog worden uitgesteld naar mei.

Burgemeester ziet geen problemen

Volgens burgemeester José Luis Martínez-Almeida werken de betrokken partijen hard samen om dit te realiseren. De burgemeester stelt dat alles op schema ligt. Ondanks dat de situatie nogal rommelig oogt, denkt de burgemeester dat de race een groot succes zal worden. Tijdens Desayunos Madrid van EuropaPress spreekt Martínez-Almeida zich uit over de zaak: "We zijn praktisch heel er dicht bij de Formule 1 Grand Prix die volgend jaar wordt gehouden in onze stad. Daarom moeten we het circuit en alle structuren gereed hebben." De Formule 1 heeft een contract van tien jaar met Madrid getekend.